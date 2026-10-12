En attendant des nouvelles concrètes d'Intergalactic, un vétéran de Naughty Dog a partagé son avis avec un enthousiasme plutôt prudent sur le prochain titre du studio acclamé.

Cela fait près de deux ans que Naughty Dog a annoncé Intergalactic The Heretic Prophet lors des Game Awards 2024, et une nouvelle présentation n'aura pas lieu avant 2027, comme l'a récemment confirmé son directeur, Neil Druckmann. Il ne devrait donc pas sortir avant l'année prochaine, voire plus probablement courant 2028. En attendant d'en découvrir plus sur cette nouvelle licence science-fiction du célèbre studio, Matt Radford (artiste VFX), qui a travaillé sur Uncharted et The Last of Us, a donné son avis sur la direction artistique du titre, ou encore le rôle du studio au sein de PlayStation.

Que pense Matt Radford, vétéran de Naughty Dog, sur Intergalactic The Heretic Prophet ?

Au micro de KIWI TALKZ, Matt Radford, ancien artiste VFX pour Naughty Dog, a donné un avis approfondi sur Intergalactic, le prochain jeu de ses anciens collègues. Il a depuis tracé sa route dans l'industrie, en travaillant notamment chez Santa Monica, Riot Games et Epic Games. Compte tenu de son rôle au sein du studio, il s'est notamment exprimé sur la direction artistique du titre.

« Il est impossible qu'il ne s'y passe rien de captivant. Bien sûr, j'ai mes opinions, bonnes comme mauvaises, mais pour être honnête, je suis tout simplement ravi que Naughty Dog soit toujours en activité et que quelqu'un prenne de tels risques artistiques comme ça à un niveau aussi élevé ». Matt Radford ne cache en tout cas pas son enthousiasme à l'idée de voir ce que Naughty Dog va proposer avec Intergalactic, et il a « hâte de l'essayer et de passer du bon temps ».

Quel est selon lui le rôle de Naughty Dog au sein de PlayStation ?

Compte tenu de son parcours, Matt Radford a également partagé ce qui fait selon lui la particularité de Naughty Dog au sein de PlayStation, et l'impact que pourrait avoir Intergalactic. « À mon sens, le rôle de Naughty Dog est avant tout de vendre le matériel de Sony. Si Naughty Dog est aussi exceptionnel, c'est que le studio n'est pas autant obsédé par le profit que d'autres entreprises. Sa raison d'être est de servir de vitrine pour vendre le matériel. Sony réalise ses bénéfices sur le matériel, et je pense que cela fonctionne ».

Reste maintenant à voir si Intergalactic aura l'effet que Matt Radford attribue à Naughty Dog lorsqu'il sortira, à une date encore indeterminée.

Source : KIWI TALKZ sur YouTube