Eh là qui va là ? Inspecteur Gadget ! Le dessin-animé américano-franco-nippo-canadien a fait le bonheur est enfants et adolescents du milieu des années 80, mais pas seulement. Populaire, il a longtemps continué d'être diffusé en France. Une version plus moderne a même vu le jour en 2015. Mais cette fois-ci, c'est bel et bien un jeu vidéo qui nous intéresse. Microids a annoncé l'arrivée prochaine d'un party game du nom d'Inspecteur Gadget : Mad Time Party ! Alors, qu'en attendre ?

Un party game Inspecteur Gadget

Microids continue dans sa lancée. L'éditeur est habitué à adapter des dessins-animés cultes en jeux vidéo, et il ne compte pas s'arrêter là. Après des jeux Titeuf ou encore Astérix et Obélix, il éditera un titre Goldorak ainsi qu'un jeu Tintin Reporter. En revanche, on ignorait que le party game Inspecteur Gadget : Mad Time Party était dans les tuyaux. Développé par les montpelliérains de Smart Tale Games, il proposera un ensemble de 16 mini-jeux. Ceux-ci seront jouables seul, ou jusqu'à quatre joueurs en coopération locale. Un concept simple mais qui a fait ses preuves et qui devrais vous assurer de chouettes soirées entre amis ou en famille.

Le jeu se veut en effet accessible à tous, en témoigne son univers cartoon et coloré. Les fans seront d'ailleurs heureux de le parcourir, puisqu'il inclut des environnements de la série originale. Des têtes bien connues (le Chef Gontier, Sophie...) seront également de la partie, tous comme les gadgets emblématiques de l'inspecteur.

Scénario, contenu... qu'attendre de ce jeu ?

En tant que party game, Inspecteur Gadget : Mad Time Party est avant tout un jeu fun en coop. Mais au-delà de ses mini-jeux, le titre proposera également un mode Aventure, avec son lot de quêtes et de défis. Des environnements assez ouverts devraient être proposés, puisque Microids tease la possibilité d'explorer Métroville. Le tout, en profitant de la bande-originale composée par Tanis Chalopin, le fils du créateur du célèbre inspecteur. Côté scénario, vous devrez affronter le terrible Docteur Gang. Et pour cela, vous aurez visiblement besoin d'une machine à remonter le temps, rien que ça !

Nom d’un gadget ! Incarnez l'emblématique Inspecteur Gadget et jouez avec vos amis dans ce nouveau Party Game. Métroville est tombé sous le contrôle du diabolique Docteur Gang. Afin de sauver la ville, l’Inspecteur Gadget doit utiliser une machine à remonter le temps pour retourner dans le passé. Malheureusement, celle-ci tombe en panne et les ancêtres du célèbre inspecteur se retrouvent téléportés dans le présent. Votre mission : Explorer Métroville et défier les ancêtres de l’Inspecteur Gadget pour récupérer les pièces manquantes de la machine. Vous devrez résoudre des quêtes sous forme de mini-jeux pour débloquer les boulons nécessaires à sa réparation. Source : communiqué de presse de Microids

Inspecteur Gadget : Mad Time Party est prévu sur PS4, PS5, Nintendo Switch et PC (Steam). Sa date de sortie n'est pas encore connue. Microids a également dévoilé le retour d'autres personnages cultes en jeu vidéo : les Totally Spies !