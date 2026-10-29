En plus du film X-Men en préparation, les fans de Marvel pourrait prochainement avoir droit à un jeu de la part d'Insomniac Games. En effet, l'équipe qui a adapté les aventures de plusieurs super-héros s'attaquerait cette fois à l'une des équipes les plus populaires dans ces univers. Qui plus est, le projet pourrait proposer plusieurs personnages jouables si on se fie à de récentes offres d'emploi. Voyons tout cela ensemble.

Plusieurs persos jouables dans le jeu X-Men qui serait en préparation chez Insomniac ?

Ce sont les offres d'emploi d'Insomniac Games qui mettent la puce à l'oreille. Par exemple, sur celle de concepteur principal de héros (« Staff Hero Designer »), on peut lire d'entrée que le poste demande le « respect des délais de conception et de réalisation d'un ou plusieurs personnages jouables ». Bien que l'offre ne mentionne pas directement la franchise X-Men, cela collerait à l'univers.

Capture d'écran du 29 octobre 2026. © Gameblog

Il est encore trop tôt pour se projeter complètement, mais il serait cohérent de proposer un jeu X-Men avec plusieurs personnages jouables. Les comics mettent en scène toute une équipe de mutants, chacun avec leurs capacités propre. On peut alors imaginer quelque chose à la Gotham Knights. Le jeu DC permet lui de changer de perso jouable en retournant au QG de l'équipe.

En plus de cela, l'offre d'emploi d'Insomniac Games met l'accent sur les combats, les déplacement et les capacités propres aux héros. On imagine déjà retrouver éventuellement Logan et Jean Grey après Marvel's Wolverine, et tout un tas de personnages iconiques de l'univers, comme Malicia, Cyclope, ou encore le Fauve.

Si certains internautes expriment leur lassitude face aux jeux de super-héros sur la toile, un tel projet en enthousiasme d'autres. « J'ai confiance en Insomniac » peut-on lire sur X, ou encore « Enfin un AAA X-Men », montrant une certaine attente vis-à-vis d'un jeu d'ampleur. Cela dit, on doit rappeler quand même qu'à l'origine, le projet d'un tel jeu au sein du studio avait été révélé à travers l'énorme leak de 2023. Les plans ont pu changer depuis, mais si tel est toujours le cas, alors on pourrait s'attendre à voir le titre débarquer en 2030.