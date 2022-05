Le prochain jeu d'Insomniac Games, qui sera un titre multijoueur, se dévoile discrètement. Malheureusement pour ceux qui s'attendaient à un retour de Resistance, la franchise va dormir encore un peu.

Une IP inédite multijoueur pour Insomniac Games

Comme découvert par le site Twisted Voxel, Insomniac Games a actuellement besoin d'un directeur artistique pour son troisième projet. Et c'est maintenant sûr, ce sera bien un nouveau jeu PS5 multijoueur basé sur une nouvelle licence.

Le candidat retenu s'occupera de la « direction artistique dans un environnement multijoueur ». Une information déjà précisée dans les précédentes offres. Mais le postulant contribuera aussi « à la planification de la préproduction et au développement d'une nouvelle licence avec les directeurs créatifs ». Exit donc le retour potentiel de Resistance, d'un Sunset Overdrive 2 avec du multi ou d'un jeu Marvel à court ou moyen terme.

Ce titre d'Insomniac Games est seulement en préproduction et ne devrait du coup pas sortir avant quelques années. Et ça peut se comprendre vu que le studio de Ratchet & Clank Rift Apart est déjà accaparé par deux gros AAA : Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine. Des jeux qui sont attendus, au mieux, pour 2023 et 2024 respectivement en exclusivité sur PS5. Rendez-vous en 2025 pour ce nouveau soft ? Wait & see.