Après deux ans de bons et loyaux services, NetherRealm apportait l’année dernière un point final à l’expérience Mortal Kombat 1, douzième et dernier volet de la célèbre franchise de combat. Depuis, les rumeurs vont alors bon train concernant ce que pourrait être le prochain projet du studio, le nom d’Injustice 3 étant évidemment en tête de liste. Il faut dire aussi que les sources à ce sujet commencent doucement mais sûrement à se multiplier, en témoigne cette nouvelle découverte remontée par nos confrères de chez MP1st.

Injustice 3 encore confirmé par un nouveau leak ?

En effet, dans un article publié hier, le média révèle avoir découvert une nouvelle preuve de l’existence d’Injustice 3 grâce au CV d’un artiste travaillant chez Warner Bros, dont l’identité a néanmoins été masquée « pour des raisons de confidentialité ». Sur ce dernier, on peut toutefois y voir la mention de multiples projets en cours de production, parmi lesquels notamment un certain Injustice 3 se trouvant aux côtés d’Hogwarts Legacy 2. En sachant que sur les deux jeux en question, seul le second a été officialisé par Warner Bros jusqu’à présent.

Naturellement, l’artiste ne rentre alors pas dans les détails à ce sujet, préservant le mystère autour du projet. Cela reste cependant une belle goutte d’huile supplémentaire sur le feu, surtout compte tenu du fait que ce n’est pas la première allusion à Injustice 3 que l’on ait pu avoir ces derniers mois. En septembre dernier, par exemple, les acteurs Phil LaMarr (Green Lantern) et George Newbern (Superman) avaient déjà craché le morceau à l’occasion d’une convention de fans, où ils avaient assuré qu’ils allaient prochainement reprendre leur rôle.

De la même manière, Ed Boon, directeur créatif chez NetherRealm, n’a jamais caché l’envie du studio de revenir à Injustice à un moment ou à un autre. En sachant que James Gunn, aujourd’hui à la tête de DC Studios, a également confirmé l’année dernière que des discussions avaient eu lieu avec le studio pour de futurs projets dans l’univers de DC. Autant dire, donc, que cela tend à faire beaucoup d’indices pointant vers l’existence d’Injustice 3, même si cela reste évidemment à prendre avec des pincettes pour le moment. Direction le Summer Game Fest pour l’officialisation ?

Source : MP1st