Grâce à un leak en mai dernier, on sait que NetherRealm Studios (Mortal Kombat) serait en discussion avec Warner Bros. et plancherait sur le développement d'un très demandé Injustice 3. À savoir un jeu de combat violent comme le studio en a le secret, dans un univers alternatif où un Superman tyrannique fait face à une résistance désespérée organisée par Batman. Même s'il n'a pas encore fait l'objet d'une annonce en bonne et due forme, deux personnes ont donné de la voix pour confirmer l'existence de ce troisième opus.

Injustice 3 confirmé de vive voix

Alors que Mortal Kombat 1 n'a visiblement pas eu le succès escompté, et que Warner Bros. Games a connu de nombreuses déconvenues récentes, comme l'échec retentissant de Suicide Squad: Kill the Justice League, ou encore l'annulation des jeux MultiVersus et Wonder Woman, les deux entités plancheraient sur un Injustice 3 particulièrement attendu tant par les fans de DC Comics que les amateurs de jeux de combat.

À l'occasion de récentes conventions, deux comédiens de doublage proéminents dans l'univers de DC, en la personne de Phil LaMarr pour Green Lantern et George Newbern pour Superman, ceux-ci auraient confié à quelques fans qu'ils incarneraient à nouveau leurs personnages attitrés pour un Injustice 3, ou du moins savent qu'il est en développement. Deux utilisateurs X.com ont en effet partagé une expérience similaire en interagissant avec les deux acteurs susmentionnés.

Brendan Borrow (via un post désormais supprimé) a de son côté rencontré George Newbern, qui lui a indiqué travailler sur Injustice 3. De son côté, l'utilisateur DannySoul0 a de son côté reçu le même son de cloche en faisant signer un steelbook du deuxième opus (sorti pour rappel en 2017) à Phil LaMarr, qui lui a alors murmuré : « Vous savez qu'ils en font un autre, ils travaillent sur Injustice 3 ». Ceci étant dit, il s'agit de simples témoignages écrits, sans vidéo pour prouver leurs allégations. Cela vient toutefois corroborer les récentes rumeurs au sujet du titre, en attendant que NetherRealm Studios confirme la chose via une annonce en bonne et due forme.

Source : X.com