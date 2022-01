Situé quelque part entre un certain Zelda II The Adventure of Link et Shovel Knight, l'action-RPG Infernax annonce sa sortie pour le 14 février 2022 sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Xbox Series X|S, alors que les restaurants de France et de Navarre dégaineront leur menu unique, à prendre ou à laisser.

Infernaccessible ?

Développé par le studio virginien Berzerk, Infernax emprunte son esthétique et pas mal de ses mécaniques à bon nombre de classiques de l'ère 8 bits. Entre le feeling Castlevania, son système de progression calqué sur le seul Legend of Zelda orienté RPG, il y aura a priori de quoi faire, surtout avec un journal de quêtes qui s'annonce long comme le bras.

Pour le reste, l'éditeur Dotemu se charge de faire les présentations :

Infernax conte les aventures d’Alcedor, un célèbre chevalier qui découvre à son retour de croisade que des bêtes féroces ont envahi ses terres. Armé de sa masse d’armes fétiche et de son sourire implacable, il doit prendre en main le destin du monde face aux forces impies. Diverses améliorations et capacités puissantes se nichent dans les innombrables recoins de cet univers désolé, jalonné de choix tranchés qui écriront la légende du héros. Pour tracer sa propre ligne morale dans ce marasme démonique brûlant, il s’agira de triompher de ses nombreux défis, souvent au prix de nombreuses nuits blanches à appréhender la difficulté terrifiante et intense d’Infernax

Si l'aventure rétro vous sied, annulez dès à présent vos plans, puisqu'Infernax viendra rythmer vos soirées seul ou à deux à partir du 14 février sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.