Ils sont nombreux les fans qui rêvent d'un retour de la franchise inFamous. Et si les dernières déclarations du studio, qui vient de sortir Ghost of Yotei, leur redonnaient espoir ?

La sortie d'un nouveau jeu est un événement de taille pour tout studio de développement. Sucker Punch Productions vient de passer cette étape avec le lancement réussi de Ghost of Yotei. Mais ce moment est aussi celui où les regards se tournent déjà vers la suite. Or, quand il pense à l'avenir, le studio a aussi un pensé pour le passé et ses licences cultes comme Sly Cooper et Infamous. Un retour en vue ?

Infamous et Sly, toujours dans les pensées de Sucker Punch

Quand une licence vous marque, vous avez généralement envie de continuer à en profiter longuement. Combien sont nostalgiques des jeux qu'ils ont connus sur les précédentes générations de consoles ? Du côté de Sony, on lit de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux l'envie d'un retour de la saga Infamous, au point que cela est remonté aux oreilles de Sucker Punch à l'occasion de diverses interviews, redonnant espoirs à certains.

Il faut dire aussi que le studio est loin d'avoir tourné une page définitive sur son histoire. Ses représentants n'ont pas de souci à parler de leurs anciens jeux, si bien que lorsque la question de l'avenir se pose, ils mentionnent des noms qui parlent toujours autant aux joueurs et ne se montrent pas fermés à un retour aux sources, vers du Sly Cooper ou du Infamous. Mais une contrainte les oblige à faire des choix, comme l'explique Brian Fleming, patron de Sucker Punch :

Quoi que nous fassions ensuite, que ce soit poursuivre avec Ghost ou en revenir à Sly, notre décision est en surtout limitée par notre volonté de rester concentrés et de prendre le temps nécessaire pour itérer. Cela veut dire que nous ne pouvons mener qu'un seul projet à la fois. Brian Fleming, pour VGC.

Cette déclaration en dit long sur la philosophie de Sucker Punch. Au cours de cet entretien avec nos confrères de Video Games Chronicle, Brian Fleming fait comprendre la volonté de ne pas voir son effectif croître excessivement. La contrepartie est qu'ils ne peuvent produire qu'un seul jeu à la fois tous les 5 ans environ, ce qui impose de faire des choix. « Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas 15 bonnes idées », dit-il, « mais vous ne pouvez en réaliser qu'une seule ». Or, parmi ces « bonnes idées », il ne semble pas exclure les anciennes licences, à l'instar de Sly et Infamous. Voilà qui peut laisser rêveur !

