Vous rêvez de voir inFAMOUS revenir entre les mains de Sucker Punch un jour ? Rassurez-vous : vous n’êtes pas seuls ! Le studio en rêve aussi, et il le clame haut et fort.

Le 2 octobre prochain, Sucker Punch fera officiellement son grand retour sur PS5 avec Ghost of Yotei, la suite du très apprécié Ghost of Tsushima sorti il y a déjà cinq ans. Récemment mis en lumière au travers d’un State of Play d’une vingtaine de minutes, le titre refait aujourd’hui parler de lui au travers de multiples interviews, certains médias ayant eu la chance de s’entretenir avec les développeurs en exclusivité. Pour Game Informer, ce fut alors l’occasion de les interroger sur une grande question qui taraude de nombreux joueurs : reverra-t-on inFAMOUS un jour ?

Sucker Punch adorerait revenir sur Infamous

Sorti en 2009 sur PS3, le premier opus avait en effet été très bien accueilli par le public, qui louait notamment la qualité de son gameplay à travers l’utilisation des pouvoirs du héros. Très vite, cela avait donc permis à Sucker Punch d’enchaîner sur la production d’une suite, inFAMOUS 2, elle aussi sortie sur PS3 en 2011, avant qu’un troisième opus, inFAMOUS Second Son, ne voit le jour sur PS4 en 2014. Et depuis ? Plus rien, en tout cas si l’on enlève inFAMOUS First Light, le stand-alone arrivé tout juste quelques mois après la sortie de Second Son sur PS4.

Et même si les joueurs sont aujourd’hui très attachés à la nouvelle licence du studio, en témoignent les près de 10 millions d’exemplaires écoulés pour Ghost of Tsushima en juillet 2022, beaucoup espèrent tout de même revoir inFAMOUS un jour. Et ils ne sont pas les seuls : Nate Fox, directeur de Ghost of Yotei, en rêve lui aussi. « J’adorerais travailler sur davantage d’inFAMOUS » a-t-il notamment déclaré au micro de Game Informer. Malheureusement, dans l’immédiat, cela ne semble pas être dans les cordes du studio.

« Sucker Punch ne produit qu’un jeu à la fois, et pour l’instant, nous nous concentrons sur la finalisation de Ghost of Yotei ». La bonne nouvelle, cependant, c’est que la porte n’est donc pas fermée pour un potentiel retour d’inFAMOUS à l’avenir. Et à une époque où PlayStation ne cache pas son amour pour les remakes et les remasters, il pourrait alors s’agir d’un moyen comme un autre de ramener la franchise en attendant un potentiel nouvel opus. « J’adorerais qu’il y ait une réédition de la trilogie », précise par exemple Fox. Le message est passé.

Source : Game Informer