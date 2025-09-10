Beaucoup rêvent d'un retour pour la saga Infamous, née au cœur des studios de Sucker Punch Productions. Et si cela devenait réalité ? Une personne ne s'y opposerait pas en tout cas.

Parmi les licences iconiques du catalogue de PlayStation, un bon nombre de joueuses et joueurs portent encore dans leur cœur un certain Infamous. Onze ans après la sortie du dernier opus, une part des fans espèrent encore revoir un jour cette saga d'action-aventure si particulière. Eh bien, peut-être qu'après ces déclarations d'un membre éminent du studio, les choses bougeront enfin ?

Il ne dit pas non au retour d'Infamous

Ce n'est un secret pour personne, Sucker Punch Productions est passé à autre chose depuis l'ère Infamous. Ce PlayStation Studio connaît une belle ascension dans le paysage vidéoludique avec sa dernière licence. Celle-ci s'apprête d'ailleurs à engendrer son deuxième épisode, Ghost of Yotei.

Évidemment, le studio est pleine promotion pour ce nouveau jeu attendu pour le 2 octobre 2025. Ainsi, le co-créateur de Ghost of Yotei, Nate Fox, était sur la chaîne du média MinnMax pour répondre à tout un tas de questions sur le jeu. Cependant, l'aura d'Infamous est telle que l'interviewer, Ben Hanson, n'a pas pu s'empêcher de mettre l'ancienne licence de Sucker Punch sur la table.

Hanson a subtilement amené le sujet sur la table en demandant si le monde des Ghost pouvaient être le même que celui d'Infamous. Nate Fox avoue n'avoir « jamais réfléchi à ça, mais pourquoi pas ». Le journaliste embraye ensuite sur une question qui devrait faire écho chez les fans : serait-il d'accord pour qu'un autre studio produise un remaster de cette licence délaissée ? Eh bien, le développeur ne serait pas contre, au contraire, « ce serait génial », dit-il.

Bien sûr, cela n'a pas valeur de confirmation pour un éventuel projet autour d'Infamous. Néanmoins, cela tend à confirmer que Sucker Punch Productions ne s'opposerait pas à une refonte de sa licence phare de l'ère PS3, même si cela doit être confiée à une autre équipe. Notons en plus qu'avec l'acquisition de Bluepoint Games par Sony, studio à qui nous devons plusieurs remaster d'exclu PlayStation, le projet saurait trouver où s'épanouir pour le plus grand plaisir des fans. Maintenant, il ne reste plus qu'à croiser les doigts.