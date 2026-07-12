Voilà maintenant plus de dix ans que la licence inFAMOUS n’a pas donné signe de vie, au grand regret des millions de joueurs dont elle a su conquérir le cœur sur PS3 et PS4. Car cette dernière n’aura peut-être connu que trois épisodes entre 2009 et 2014, mais cela aura largement suffi à Sucker Punch pour rassembler une solide communauté autour de la franchise. Et alors que la firme japonaise fait déjà face à de nombreuses polémiques depuis son annonce choc de la semaine dernière, une mauvaise nouvelle est également tombée pour inFAMOUS 2.

inFAMOUS 2 va bientôt faire ses adieux à ses fonctionnalités en ligne

En effet, quinze ans après son lancement en exclusivité sur PS3, le titre fera officiellement ses adieux à toutes ses fonctionnalités en ligne dès le mois d’août prochain, comme annoncé par PlayStation sur son site officiel. « En raison de problèmes techniques en cours, l'assistance en ligne pour les fonctionnalités de Contenu généré par l'utilisateur (CGU) d'inFAMOUS 2 sur PS3 prendra fin le 31 août 2026 ». Autrement dit, passée cette date, toutes les fonctionnalités en ligne du jeu seront définitivement désactivées.

Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant non plus qu’inFAMOUS 2 est destiné à disparaître dans les méandres de PlayStation. « Les fonctionnalités hors ligne, y compris la campagne principale, resteront jouables », assure la compagnie. Ce qui ne rend pas les fans de la franchise, et plus particulièrement de cet opus, moins tristes à la découverte de cette nouvelle. « Mince, c’est la fin d’une époque », s’exclame par exemple l’un d’eux sur les forums de ResetEra, avant de constater qu’il n’a jamais obtenu les trophées liés aux missions CGU.

© Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment

« J’imagine que tout ce que je vais mettre en ligne maintenant devra être rapide ». Car si comme ce dernier, vous n’avez pas encore clôturé votre chasse au platine pour inFAMOUS 2, c’est le moment ou jamais de vous en occuper. Car après le 31 août prochain, il ne sera plus possible de l’obtenir du tout. En attendant, c’est donc une nouvelle page qui s’apprête à se tourner pour la communauté PS3, qui devra également faire ses adieux au PlayStation Store dans les prochains mois, et plus précisément d’ici la fin de l’année 2026 en France.

Source : PlayStation