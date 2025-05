Indiana Jones et le Cercle ancien revoit une fois de plus sa copie. MachineGames propose une mise à jour gratuite qui va faire plaisir à de très nombreux joueurs.

L'archéologue historique Indiana Jones a récemment repris du service dans un jeu relatant une aventure inédite. Nous retrouvons ainsi notre héros et son fouet en 1937, entre les événements du premier et du troisième film, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Avec un succès critique plus que favorable, le titre a rapidement attiré le public. Ainsi, il passait le cap des 4 millions de joueurs début 2025. Pour s'assurer une fidélité sur le long terme, Bethesda et le studio MachineGames planchent encore sur son support. C'est pourquoi une nouvelle mise à jour vous attend dès maintenant.

Indiana Jones et le Cercle ancien continue de s'améliorer

Indiana Jones et le Cercle ancien est sorti dans une version bien peaufinée. Malgré tout, des bugs subsistent toujours. MachineGames, en collaboration avec l'éditeur Bethesda, a déployé la semaine dernière un nouveau patch disponible sur PC, Xbox Series X|S et PS5. L'expérience promet ainsi d'être encore plus optimisée.

Parmi les points corrigés par l'update 4 d'Indiana Jones et le Cercle ancien, nous retiendrons les soucis liés à l'équipement ainsi que les problèmes qui empêchaient la progression dans l'histoire. De plus, un succès/trophée que certains pouvaient ne pas parvenir à débloquer en raison d'un bug vient d'être réparé. Il s'agit de celui de l'« Archiviste », à remporter en récoltant toutes les notes de journal.

© Bethesda Softwork / MachineGames.

En outre, la nouvelle mise à jour gratuite d'Indiana Jones et le Cercle ancien prend soin d'améliorer l'expérience sur PlayStation 5. Grâce au travail du studio, l'utilisation de la manette DualSense sera plus confortable. Les gâchettes adaptatives ont notamment reçu plusieurs correctifs pour un meilleur équilibrage au moment de leur utilisation.

Tous les détails du patch notes

Correction d'un problème où le changement très rapide d'objets équipés avec le d-pad en même temps que le ramassage d'autres items pouvait faire perdre définitivement des objets de progression importants, comme que l'appareil photo, le briquet ou le fouet. Les joueurs qui ont rencontré ce problème devraient retrouver ces objets au lancement du jeu après l'installation du correctif d'Indiana Jones et le Cercle ancien.

Résolution d'un problème où la porte de la grotte irakienne était fermée lorsque vous visitiez une fois de plus ce niveau. Cela empêchait de visiter la chambre principale à nouveau.

Amélioration des déclencheurs adaptatifs de la manette sans fil DualSense pour éviter qu'ils ne « cliquent » discrètement lorsque vous regardez des PNJ amicaux.

Ajout d'une option de menu permettant de modifier la force des déclencheurs adaptatifs du contrôleur sans fil DualSense sur Indiana Jones et le Cercle ancien, y compris une option « Désactivé ». Remarque : pour les joueurs Steam, l'entrée Steam est désormais désactivée par défaut pour les manettes PlayStation, afin que davantage de joueurs puissent découvrir les fonctionnalités de DualSense sur PC. Si vous souhaitez réactiver l'entrée Steam, vous pouvez le faire à partir de la section Contrôleur des propriétés du jeu dans le lanceur Steam.

Résolution d'un problème où la note d'activité « Page oubliée » pouvait ne pas apparaître dans la hutte de Sunan à Sukhothai si vous ne l'aviez pas ramassée à l'hôtel lors de votre arrivée à Sukhothai.

Correction d'un problème connu empêchant les joueurs d'obtenir le succès « Archiviste ». Après l'installation du correctif, les joueurs devraient pouvoir obtenir le succès dès le début du jeu. D'autres causes de ce bug peuvent exister. Alors contactez l'assistance Bethesda pour lui donner des détails si vous continuez à rencontrer ce problème.