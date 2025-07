Face au succès rencontré par Indiana Jones et le Cercle Ancien, MachineGames pourrait d’ores et déjà avoir planifié la production d’une suite si l’on en croit une offre d’emploi récemment publiée.

Si les dernières aventures d’Indiana Jones au cinéma n’ont pas vraiment réussi à convaincre le public, on ne peut décemment pas en dire autant de ses dernières aventures vidéoludiques. Fin 2024, le héros de George Lucas effectuait en effet un retour extrêmement apprécié entre les mains de MachineGames avec Indiana Jones et le Cercle Ancien, dont le succès s’est par la suite prolongé sur PS5 en avril dernier. Et alors qu’un DLC est désormais en approche, l’avenir de la franchise semble déjà se profiler au sein du studio.

Un nouvel Indiana Jones en préparation chez MachineGames ?

En effet, comme remarqué par nos confrères de chez Tech4Gamers, MachineGames est actuellement à la recherche d’un nouveau Senior Concept Artist pour agrandir ses rangs. Son rôle ? Collaborer avec le directeur créatif, le directeur artistique ainsi que d’autres créateurs internes et externes du studio pour « développer et communiquer le ton et la vision artistique de [leurs] jeux ». Des jeux qui, bien sûr, ne sont alors pas cités, mais qui pourraient néanmoins concerner de futurs projets Indiana Jones.

C’est en tout cas ce que l’on pourrait déduire de certaines des qualifications requises pour le poste, qui nécessite par exemple d’avoir « de l’expérience de travail dans l’industrie du jeu vidéo et/ou du cinéma », ou encore d’être « familier avec l’industrie du divertissement (comme la pop culture, les films, les jeux, les comics) ». Deux choses que l’on pouvait déjà ressentir avec Indiana Jones et le Cercle Ancien, que d’aucuns n’hésitent pas à décrire comme le meilleur film Indiana Jones qu’on ait eu depuis la sortie de La Dernière Croisade en 1989.

Bien sûr, cela ne reste pour l’heure que de la simple spéculation. Car en l’état, rien ne garantit que MachineGames travaille effectivement sur un nouvel Indiana Jones, ou en tout cas qu’il s’agira de leur prochain jeu. Néanmoins, au vu de l’accueil réservé au titre, on imagine mal Xbox ne pas vouloir pérenniser un tel succès. Surtout étant donné la situation chaotique dans laquelle se trouve la compagnie actuellement. D’ici là, les joueurs pourront toutefois retrouver Indy dans l’Ordre des Géants, le DLC du Cercle Ancien à venir le 4 septembre prochain.

Source : ZeniMax