Indiana Jones et le Cercle ancien s'apprête à débarquer sur PS5. C'est donc l'occasion de comparer la version standard et pro. Le résultat est sans appel.

Nous sommes à la veille de la sortie d'Indiana Jones et le Cercle ancien sur PS5. Le titre fait partie des premières exclusivités — si on peut encore en parler dans ces termes — Xbox à arriver dans l'écosystème PlayStation, après Forza Horizon 5. Dès lors, les joueuses et joueurs sont curieux de voir ce que rendra le titre de MachineGames sur cette nouvelle console, ainsi que sa version pro. Des comparatifs sont déjà disponibles en ligne, nous donnant un bel aperçu de cette aventure inédite du célèbre archéologue.

Indiana Jones arrive sur PS5, ça promet

C'est ce jeudi 17 avril que l'aventurier au coup de fouet inimitable fera son entrée sur PS5. Mais que vaudra ce portage d'Indiana Jones et le Cercle ancien ? Nous avons déjà pu vous proposer notre test. Cela dit, des images sont parfois plus éloquentes, a fortiori quand on veut comparer deux versions, à savoir celle sur la console standard et celle sur le modèle pro. On peut dès lors s'appuyer sur une vidéo de la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits, spécialisée dans ce genre de comparatif.

Sans surprise, Indiana Jones et le Cercle ancien tourne convenablement sur PS5 avec une résolution fluctuant entre 1800 et 1440p, quelques chutes pouvant advenir selon la charge du GPU. C'est ce qui permet, entre autres, de garder une fluidité d'image stable à 60 FPS, y compris avec le ray tracing activé. MachineGames est donc parvenu à palier un défi de taille !

Néanmoins, c'est véritablement sur PS5 Pro qu'Indiana Jones et le Cercle ancien dévoile tout son potentiel. D'une part, cette version propose des graphismes affinés, mais aussi rehaussés grâce à une meilleure gestion de l'éclairage et, dans le même temps, des ombres. Les environnements n'en ressortent que plus crédible, en particulier dans les séquences de nuit ou en intérieur.

En outre, la PS5 Pro ne semble pas souffrir de ralentissement. Plus encore, elle affiche une résolution en 4K quasiment continue grâce aux technologies embarquées de la console de Sony et le travail d'optimisation du studio. En somme, ce pourrait bien être ici qu'Indiana Jones et le Cercle ancien propose sa version ultime.