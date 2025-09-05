Pour accompagner la sortie de son premier DLC majeur, Indiana Jones et le Cercle Ancien reçoit une nouvelle mise à jour bien chargée en changements et nouveautés.

Indiana Jones et le Cercle Ancien voyait en effet sortir ce 4 septembre 2025 son premier DLC majeur, l'Ordre des Géants, qui se place comme un nouveau chapitre dans les aventures d'Indy racontées par MachineGames et Bethesda. En plus d'une toute nouvelle histoire et ses nombreux dangers, le titre complète le tout avec une mise à jour également bien garnie pour motiver les archéologues en herbe à reprendre le chapeau et le fouet.

Une nouvelle mise à jour géante pour Indiana Jones et le Cercle Ancien

Dix mois après sa sortie d'abord sur PC et Xbox Series, puis en avril 2025 sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien reçoit ainsi sa cinquième mise à jour majeure pour coïncider avec le lancement du DLC l'Ordre des Géants. Naturellement, cette nouvelle version du jeu de MachineGames vient notamment s'assurer de la compatibilité du jeu de base avec son extension.

Mais le studio ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Elle ajoute en effet également plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont un mode de difficulté « Très Léger » pour celles et ceux souhaitant seulement profiter de l'aventure aux commandes d'Indy sans se casser la tête sur les puzzles ou les combats. Les amateurs de musique auront également droit à une nouvelle radio aux stations Jazz et Opera. Une nouvelle bulle d'information de l'inventaire rapide permet enfin de savoir quels déguisement et tenues sont utilisables dans les zones où Indy n'a normalement pas le droit de se rendre.

Cette cinquième mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien s'adresse par ailleurs aux joueurs PC, à condition toutefois qu'ils disposent d'une RTX série 5000, avec le support de RTX Hair pour un rendu plus réaliste des cheveux grâce au ray-tracing. Le studio recommande pour en profiter d'avoir un GPU doté de 16 Go de VRAM ou plus, afin d'activer la nouvelle option disponible dans la rubrique « paramètres vidéo avancés ».

© MachineGames/Bethesda

Un tas de correctifs sous le chapeau

Enfin, qui dit nouvelle mise à jour majeure dit également un tas de correctifs pour Indiana Jones et le Cercle Ancien. On retiendra notamment des animations mieux découpées pour Indy, divers problèmes réglés dans les cinq grandes zones du jeu, ou encore des correctifs spécifiques aux plateformes PC, Xbox et Steam Deck. Pour voir tout cela en détail, rendez-vous sur l'article dédié à la cinquième mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur le site officiel de Bethesda.

Source : Bethesda