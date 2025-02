MachineGames continue d’affiner Indiana Jones et le Cercle ancien avec une troisième mise à jour qui apporte des améliorations importantes. Au programme : des optimisations graphiques, une meilleure fluidité et de nombreux correctifs. Si vous jouez sur PC ou console, cette mise à jour devrait rendre l’expérience plus agréable. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une qualité graphique revue à la hausse pour Indiana Jones et le Cercle ancien

Cette mise à jour apporte des nouveautés techniques qui améliorent nettement la qualité visuelle et les performances de Indiana Jones et le Cercle ancien. Le jeu prend maintenant en charge le NVIDIA DLSS 4, une technologie qui booste le framerate et améliore la netteté des images. Le Multi Frame Generation permet d’augmenter le nombre d’images par seconde, tandis que le Ray Reconstruction améliore la clarté des effets lumineux.

Si vous utilisez une carte AMD ou Intel, bonne nouvelle. Le Path Tracing (ray tracing complet) est désormais compatible avec ces GPU, à condition d’avoir au moins 16 Go de VRAM. De plus, AMD FSR 3.1 et Intel XESS 1.4 sont maintenant pris en charge pour un meilleur rendu des images.

Enfin, les ombres en intérieur bénéficient d’un gros coup de polish. Auparavant, seul le soleil projetait des ombres en ray tracing. Désormais, toutes les sources de lumière en bénéficient, offrant un réalisme renforcé dans les environnements sombres.

Un gameplay plus fluide et des bugs corrigés

Cette mise à jour de Indiana Jones et le Cercle ancien ne se contente pas d’améliorer les graphismes. Elle apporte aussi des correctifs qui améliorent le confort de jeu. Parmi les nouveautés, l’utilisation des kits de réparation devient plus simple. Plus besoin de sélectionner l’arme ou l’outil cassé, il suffit désormais d’utiliser le kit directement depuis l’inventaire.

Côté bugs, plusieurs problèmes gênants ont été résolus. Certains joueurs ne pouvaient plus grimper aux échelles, passer des ouvertures étroites ou escalader des lianes, notamment dans la mission Blessed Pearl à Sukhothai. Ces soucis ont été réglés.

D’autres corrections concernent le système de combat de Indiana Jones et le Cercle ancien. Il arrivait que les joueurs ne puissent plus frapper ou bloquer après avoir ramassé un objet pendant une sauvegarde automatique. Ce problème n’existe plus. La caméra a également été améliorée. Certains joueurs restaient bloqués en vue à la troisième personne après une interaction. Ce bug a été corrigé.

Des quêtes et objets enfin accessibles sur Indiana Jones

Certains joueurs se retrouvaient bloqués dans leur progression à cause d’objets impossibles à récupérer dans Indiana Jones et le Cercle ancien. Cette mise à jour corrige ces soucis. Par exemple, il était parfois impossible de ramasser certaines reliques ou de photographier des éléments clés dans Sukhothai et Gizeh. Désormais, ces actions peuvent être effectuées sans problème.

Le suivi des objectifs a aussi été amélioré. Dans certaines missions, les compteurs de collectibles n’étaient pas mis à jour, laissant croire qu’il manquait encore des objets alors que tout avait été collecté. Ce souci est maintenant réglé. Enfin, des dialogues récurrents agaçants ont été ajustés. Par exemple, Gina répétait en boucle certaines répliques pendant la séquence en bateau à Sukhothai. Ce n’est plus le cas.

L’audio a aussi été retravaillé pour une immersion plus réaliste dans Indiana Jones et le Cercle ancien. Les transitions musicales entre les phases d’action et d’infiltration sont maintenant plus fluides. Certains effets sonores ont été ajoutés ou corrigés, notamment lors des combats ou des déplacements. Dans certaines zones comme le Vatican et Sukhothai, des bugs faisaient disparaître des sons d’ambiance. Ces problèmes ont été résolus, rendant l’atmosphère plus cohérente.

Des performances et une stabilité renforcées

Plusieurs crashs et problèmes de stabilité ont été corrigés sur Indiana Jones et le Cercle ancien. Sur PC, certains joueurs ne pouvaient pas lancer le jeu avec certaines cartes graphiques. D’autres avaient des soucis de framerate instable en activant NVIDIA Low Latency Mode. Tout cela a été corrigé. Sur Xbox, certaines sources lumineuses disparaissaient ou clignotaient selon l’angle de vue. Ce problème a été réglé, garantissant un rendu plus stable. MachineGames ne s’arrête pas là. Le studio travaille déjà sur d’autres mises à jour basées sur les retours des joueurs.