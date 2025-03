Indiana Jones et le Cercle Ancien refait parler de lui en moins de 24 heures, avec un nouveau leak qui semble confirmer une fois de plus ce que tout le monde attend.

Bonne nouvelle pour les fans d’Indiana Jones : le très attendu jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien sortirait bien aussi sur PlayStation 5 avec désormais une date proche. Et cette fois, c’est presque officiel. D’après les informations du leaker bien connu billbil-kun, plusieurs détails ont été révélés. Et il y a de quoi réjouir les joueurs. Cela semble faire sens avec les informations récentes sur l'ESRB comme on pouvait vous le mentionner sur Gameblog hier encore.

Deux éditions prévues pour la version PS5 du jeu Indiana Jones

Le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien serait proposé en deux éditions physiques : une édition Standard et une édition Premium. Pour l’instant, aucune édition Collector n’est confirmée, mais cela pourrait encore évoluer. L’édition Standard serait prévue pour le 17 avril 2025. De son côté, l’édition Premium permettrait de jouer avec deux jours d’avance, dès le 15 avril 2025. Un petit avantage pour les plus impatients.

Autre information importante : les précommandes du jeu Indiana Jones devraient démarrer autour du 25 mars 2025. Les prix seront les mêmes que sur Xbox Series, ce qui confirme une stratégie de sortie multiplateforme assez claire.

Voici le détail :

Édition Standard : Sortie : 17 avril 2025 Prix : 79,99 €

: Édition Premium : Sortie : 15 avril 2025 (accès anticipé) Prix : 109,99 €

:

Changement de stratégie

À l’origine, beaucoup pensaient que le jeu Indiana Jones resterait lié uniquement à l’univers Xbox. Mais cette sortie sur PS5 montrerait que Microsoft semble vouloir élargir sa stratégie, en ouvrant ses titres à d’autres plateformes. Un choix qui suit la tendance actuelle du marché, où le multiplateforme prend de plus en plus d’importance.

Même si rien n’a encore été annoncé officiellement par l'éditeur, les leaks de billbil-kun sont souvent très fiables. Il y a donc de fortes chances que ces informations soient confirmées dans les jours ou semaines à venir pour Indiana Jones. Et si c’est le cas, on peut s’attendre à une communication plus large, avec peut-être de nouveaux visuels ou des détails sur le contenu des différentes éditions.

Source : billbil-kun