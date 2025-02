Xbox avait déjà annoncé qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien arriverait sur PS5 dans le courant du printemps 2025, et voilà que sa date de sortie précise aurait leaké.

C'est en tout cas ce qu'avance Tom Warren dans un récent Notepad sur The Verge. Celui-ci se montre généralement bien informé s'agissant de l'actualité Xbox, avec de nombreux précédentes prévisions s'étant avérées justes. Celui-ci revient donc cette fois sur la période à partir de laquelle l'exclusivité temporaires Xbox Series d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sera révolue.

La place d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est bientôt sur PS5

C'est maintenant bien ancré : Microsoft entend se départir de plus en plus du caractère exclusif des jeux issus des écuries Xbox Games Studios. Ce notamment afin de toucher une audience la plus large possible, et donc de maximiser les profits. Tel est notamment le cas d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui s'est présenté comme une exclusivité Xbox Series temporaire à sa sortie en décembre dernier. Nous savions déjà à l'annonce de sa date de sortie qu'il arriverait sur PS5, dans le courant du printemps 2025.

En attendant de plus amples précisions officielles à ce sujet, Tom Warren avance de son côté qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien devrait arriver sur la console de Sony courant avril, soit dans deux petits mois. D'après lui, il s'agirait en tout cas de « la fenêtre ciblée par Microsoft » pour faire en sorte que la place du célèbre archéologue soit prochainement sur PS5. Même s'il convient bien sûr de prendre l'information avec des pincettes, la chose cadrerait en tout cas avec l'idée d'une sortie dans le printemps.

À noter qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien pourrait ne pas être la seule exclusivité Xbox à compléter le catalogue de la PS5. D'après cette fois Jez Corden (Windows Central), Senua's Saga Hellblade 2 de Ninja Theory pourrait également arriver courant avril sur la console de Sony. Il faudra là encore attendre des annonces plus officielles pour en avoir le cœur net. Les joueurs PS5 pourraient en tout cas bien servis en grosses productions d'Xbox dans les prochains mois. Si Indiana Jones et le Cercle Ancien (voire Hellblade 2) arrive bien en avril, il sera ensuite suivi par DOOM The Dark Ages, pour une sortie simultanée sur PC, Xbox Series et donc PS5 le 15 mai.

Source : Tom Warren sur The Verge