Une tasse de café, quelques ouvrages reliés à l'ancienne, une boussole, un appareil photo : le teaser dévoilé en janvier dernier par l'éditeur Bethesda était bien chiche en informations concernant le retour en jeu vidéo du plus célèbre des professeurs d'archéologie. Et si l'éditeur avait déjà tenu à préciser que ce bon vieux Todd Howard occuperait le rôle de producteur exécutif, le roux le plus célèbre de l'industrie (après Poufy) en avait gardé sous le coude.

Les aventuriers du script perdu

Longuement interrogé par nos confrères d'IGN à l'occasion de leur émission Unfiltered, Todd Howard est largement revenu sur les chantiers aussi dantesques que nombreux qui attendent le producteur dans les prochaines années, Elder Scrolls VI et Starfield en tête. Mais le sujet Indiana Jones s'est finalement invité sans crier gare, et le producteur en a profité pour revenir sur la génèse du projet, qui ne date pas d'hier, comme il avait déjà eu l'occasion de le préciser :

Je peux vous dire comment les choses se sont passées. Quand j'occupe le rôle de producteur exécutif sur un jeu, ça revient à le surveiller, ce n'est pas une activité quotidienne mais plutôt quelque chose qui arrive une fois par semaine, voire une fois par mois en fonction de l'avancée du jeu. Mais si je suis réalisateur, on passe sur une activité quotidienne. Les gars savent que je suis obsédé par Indiana Jones, et Les Aventuriers de l'arche perdue est le meilleur film, fin du débat. Il y a très longtemps, j'avais parlé d'un jeu que j'avais en tête aux gens de LucasArts, et ils m'ont proposé de leur pitcher : c'était il y a 10 ou 12 ans, et on avait failli le mettre en chantier.

"Ils s'y connaissent en nazis"

Voilà pour les coulisses, mais aujourd'hui, ce sont bien les développeurs des derniers épisodes de la série Wolfenstein qui s'occupent de faire un sort au célèbre explorateur chapeauté, sur la base du script de Todd Howard, qui n'a pas manqué l'occasion de le ressortir d'un de ses placards :

Nous revoici en 2021, ils font désormais partie de Disney, et je connais bien John Drake, alors je lui parle de mon idée de jeu Indiana Jones. J'en ai parlé à MachineGames, parce que ça pouvait les intéresser, et ils étaient partants. En même temps, ils s'y connaissent en nazis. Ce sont donc eux qui travaillent dessus, mais je suis impliqué dans le processus créatif : j'ai apporté cette histoire originale que nous avons retravaillée ensemble, et je suis ravi de pouvoir leur donner un coup de main.

Vous l'aurez compris : le prochain jeu Indiana Jones basera son intrigue sur le scénario de Todd Howard, qui signera donc peut-être son second effort en tant que scénariste crédité, après The Elder Scrolls Adventures Redguard, sorti en... 1998. Voilà qui ne nous rajeunit pas.

Pour découvrir quelles menaces (terrestres ou non) viendront mettre le célèbre Indiana Jones à l'épreuve, il faudra patienter, et pas qu'un peu, puisque Pete Hines précisait il y a quelques mois seulement que le jeu n'en était "qu'à ses tout, tout, tout débuts".