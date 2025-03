Aux dernières nouvelles, Indiana Jones et le Cercle Ancien devait dans le courant du printemps 2025 se départir de son exclusivité consoles Xbox Series pour donner un coup de fouet à la PS5. Après un récent leak faisant état d'une sortie du jeu sur la console de Sony en avril, un nouveau changement on ne peut plus officiel laisse suggérer que la chose pourrait arriver bien plus tôt que prévu.

La pièce de musée Indiana Jones sur PS5 officiellement classifiée

En attendant une annonce officielle de la part de Xbox ou son studio MachineGames, Indiana Jones et le Cercle Ancien à venir sur PS5 refait parler de lui via des canaux officiels. Notamment repéré par Wario64 via X.com, le titre s'offre en effet un nouveau résultat de recherche sur le site officiel d'ESRB (Entertainment Software Rating Board). Il s'agit pour rappel d'un organisme de classification visant à attribuer une tranche d'âge pour les produits culturels comme les jeux vidéo.

On découvre ainsi qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien dispose maintenant d'une nouvelle page toute fraîche dédiée à sa version PS5. On y apprend par ailleurs que le jeu y est classifié « T for Teen », du fait de la présence de « sang et de gore, de références aux drogues, de langage légèrement grossier et de violence ». Généralement, la classification d'un jeu est la dernière étape avant sa sortie sur la plateforme ciblée. Un tel changement suggère donc que le titre devrait arriver de manière imminente sur PS5.

À tout le moins devrions-nous avoir droit très bientôt à une annonce officielle de la part de Xbox. Reste maintenant à voir si la date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5, a priori ciblée pour avril prochain, sera bien tenue, ou s'il faut s'attendre à un lancement plus tôt que prévu, avec ou sans version physique dès le lancement. Attendez-vous en tout cas à revoir le célèbre archéologue pointer le bout de son chapeau et de son fouet incessamment sous peu.

Source : Site officiel d'ESRB