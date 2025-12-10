La nouvelle mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle ancien vient d'arriver avec quelques surprises en prime pour les joueuses et les joueurs. On vous dit tout.

Un nouveau coup de fouet pour le dernier jeu de Machine. Indiana Jones et le Cercle ancien fêtait hier son premier anniversaire. Pour l'occasion, le studio suédois a sorti une nouvelle mise à jour qui devrait susciter la curiosité des fans. En plus du contenu offert, l'expérience continue de s'affiner pour un plaisir de jeu qui devrait aller en se bonifiant, que ce soit sur PC, Xbox Series X|S ou PS5.

Un cadeau culte hommage à l'un des meilleurs films de la saga

Que serait un anniversaire sans cadeau ? Pour célébrer cette première étape dans l'histoire du jeu, MachineGames a préparé une petite surprise à l'attention des joueuses et joueurs. Vous pouvez dès à présent habiller Indy pour l'occasion avec un nouveau skin culte inspiré du film Indiana Jones et le Temple maudit. En effet, votre archéologue préféré voit sa garde-robe s'agrandit avec la tenue qu'il porte dans la scène du Pankot Palace.

Vous retrouverez ce nouvel outfit gratuit dans le menu équipement d'Indiana Jones et le Cercle ancien. Vous pourrez admirer Indy sous les meilleures coutures dans la grande majorité du jeu, à l'exception des scènes qui imposent une tenue spécifique. Les fans de la saga cinématographique seront certainement ravis de pouvoir incarner leur héros d'une manière qui les rapproche encore plus de l'œuvre de Steven Spielberg.

© Bethesda / MachineGames.

Indiana Jones et le Cercle ancien corrige ce qu'il faut

Outre ce cadeau cosmétique, Indiana Jones et le Cercle ancien reçoit des ajustements pour une expérience de jeu plus agréable. L'update 7 offre un meilleur équilibrage des voix par exemple, pour garantir une plus grande intelligibilité des dialogues. De même, le studio se montre à l'écoute de sa communauté en revoyant certaines formulations à propos des tenues alternatives et des fouets pour éviter toute confusion dans le manuel du jeu.

Pour finir, MachineGames a résolu un problème lié à l'économie d'énergie sur Xbox Series X|S. Dorénavant, elle ne s'activera plus d'elle-même en cours de cinématique. De plus, le DLC L'Ordre des Géants fait l'objet de plusieurs correctifs. Cela permet en grande partie de résoudre des bugs liés aux missions, comme l'affichage de leur nom dans le journal de progression.