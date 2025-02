Depuis sa sortie couronnée de succès le 10 décembre 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien va donc en être à sa troisième mise à jour, deux mois après la précédente. Si celle qui nous intéresse va autant s'intéresser aux Xbox Series qu'au PC, c'est sur cette dernière plateforme qu'elle va porter une attention toute particulière. On trace un cercle sur la carte pour voir ce qu'il en est.

Indiana Jones et le Cercle Ancien déterre le contenu de sa troisième mise à jour

Déjà teasée il y a de cela deux semaines, la troisième mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive donc enfin, dixit Bethesda sur son compte X.com, la semaine prochaine sur PC et Xbox Series. Soit entre le 16 et 22 février, sans pour l'instant plus de précisions. On sait cependant déjà ce qu'elle apportera pour les deux plateformes, avec des ajouts importants pour la version PC.

Sur celle-ci, Indiana Jones et le Cercle Ancien va en effet ajouter le support du DLSS 4 avec Multi Frame Generation et la fonctionnalité DLSS Ray Reconstruction. Il s'agit donc d'ajouts particulièrement ciblés, puisqu'ils ne concernent que les cartes graphiques NVIDIA sous architecture Blackwell, soit les pour l'instant très onéreuses (quand elles sont disponibles à la vente...) RTX 5000. En plus de cela, cette troisième mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien apportera des améliorations de gameplay et de qualité de vie, ainsi que divers correctifs de bugs. Bethesda précise que les notes complètes du patch à venir seront communiquées lors de son déploiement la semaine prochaine.

L'avenir de la licence Indiana Jones s'annonce en tout cas radieux côté jeux vidéo. Le titre sera tout d'abord porté sur PS5 dans le courant du printemps 2025. Ensuite, les fans auront droit à un DLC d'ores et déjà en développement. Dans un futur plus ou moins proche, il se pourrait enfin que Le Cercle Ancien ait droit à une ou plusieurs suites, voire à des spin-offs. Sa place sur le plan vidéoludique semble quoi qu'il en soit loin d'être dans un musée... contrairement aux films éponymes ?

Source : Bethesda sur X.com