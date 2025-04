Indiana Jones et le Cercle Ancien a été un véritable succès, et visiblement, Xbox et Microsoft n’ont pas dit leur dernier mot à ce sujet. L’avenir d’Indy semble donc prometteur.

Le retour d’Indiana Jones sur nos écrans a clairement marqué l’année 2024. Le Cercle Ancien, développé par MachineGames, a su surprendre autant qu’enthousiasmer. Et bonne nouvelle : l’histoire semble loin d’être terminée. C'est plutôt bon signe pour les fans.

Un succès qui fait réfléchir pour Indiana Jones

Phil Spencer, patron de Xbox, l’a confié dans une récente interview : Microsoft est ravi de l’accueil réservé au jeu. Joueurs, critiques, plateformes… tout le monde semble conquis. Au point qu’un nouvel épisode ne serait pas à exclure. “Il y a encore de la vie dans cette franchise”, glisse-t-il, sans trop en dire. De quoi laisser la porte grande ouverte à de futures aventures d’Indy. Même si, pour l’instant, rien n’est officiellement confirmé.

Ce qui est sûr en revanche, c’est l’arrivée prochaine d’un contenu additionnel. Baptisé Indiana Jones and the Order of Giants, ce DLC est attendu pour 2025. Il est développé par le même studio, MachineGames, déjà salué pour son travail respectueux et original sur le jeu de base. Peu d’infos pour le moment, mais les attentes sont là. Et l’univers d’Indiana Jones est assez riche pour permettre toutes les folies.

Une approche fidèle mais moderne

Ce qui a séduit dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, c’est le choix assumé de ne pas transformer Indy en machine de guerre. Ici, pas de fusillades à outrance. Le jeu mise sur l’exploration, l’infiltration, les énigmes et quelques bons vieux combats à mains nues. Le tout dans des environnements inspirés de l’Histoire, bien sûr. Phil Spencer l’a souligné lui-même : “Quand on joue, on devient Indy. Et c’est là toute la force du jeu.” Un bel hommage à l’esprit des films, sans tomber dans le pastiche.

Microsoft semble bien décidé à exploiter ses licences... mais aussi à laisser ses studios créer de nouvelles histoires. Spencer précise vouloir encourager la création originale, en parallèle des grands noms comme Indiana Jones. Une façon d’équilibrer nostalgie et innovation.

Source : Microsoft