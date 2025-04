Après avoir fait voyager les joueuses et joueurs Xbox Series X|S et PC, Indiana Jones et le Cercle Ancien revient sur PS5. Et il ne va clairement pas passer inaperçu...

Avant un hypothétique Uncharted 5, les possesseurs de PS5 et PS5 Pro vont pouvoir voyager à travers des destinations riches et variées (Connecticut, Vatican, Népal...) dans Indiana Jones et le Cercle Ancien. Le nouveau jeu du studio MachineGames (Wolfenstein II: The New Colossus) qui mêle action et aventure avec un grand A. Après une période d'exclusivité aux consoles Xbox Series X|S, le titre est presque prêt pour tenter d'aller conquérir le cœur des joueuses et joueurs PlayStation.

Indiana Jones et le Cercle Ancien, un poids lourd sur PS5

Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive sur PS5 et Bethesda a voulu faire un gros clin d'oeil à la communauté PlayStation pour l'annonce de la date de sortie. L'éditeur a en effet réuni Nolan North (Nathan Drake dans Uncharted) et Troy Baker (la voix d'Indy) pour une vidéo amusante. Comme on le sait depuis plusieurs jours maintenant, le jeu sera disponible le 17 avril 2025 sur PS5. Mais si vous achetez l'édition Premium d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, vous pourrez y jouer en avance, le 15 avril 2025, grâce à l'accès anticipé de deux jours.

Dans tous les cas, Indiana Jones et le Cercle Ancien va faire (très) mal à votre PS5 ou PS5 Pro, préparez-vous ! Afin d'installer le jeu, il vous faudra pas moins de 125 Go d'espace libre comme révélé par PlayStation Game Size. C'est le poids du titre dans sa version 01.002.000. Et vu la taille du fichier, ça peut être très problématique si vous avez décidé d'opter pour l'édition numérique sur le PlayStation Store. Néanmoins, il y a une solution pour celles et ceux qui n'ont pas une connexion à toute épreuve.

La version dématérialisée d'Indiana Jones et le Cercle Ancien pourra être pré-chargée avant le lancement officiel. L'édition Standard pourra être téléchargée à partir du 15 avril 2025, tandis que la Premium le sera dès le 13 avril 2025, ce qui vous laisse donc quarante huit heures de battement.

Source : PlayStation Game Size.