Un mois après la sortie de son DLC L'Ordre des Géants, Indiana Jones et le Cercle Ancien vient tout récemment de recevoir une nouvelle et énorme mise à jour surprise, avec du contenu gratuit en prime.

Dans le cadre de la célébration de son 15ème anniversaire, MachineGames, avec qui nous avons eu le privilège de mener une interview exclusive pour l'occasion, fait un joli cadeau aux joueuses et joueurs de son dernier titre en date, Indiana Jones et le Cercle Ancien. Un peu plus d'un mois après la sortie de son DLC l'Ordre des Géants et une mise à jour l'accompagnant, celle qui nous intéresse ici est disponible dès maintenant, et apporte notamment des fonctionnalités extrêmement demandées par la communauté, ainsi qu'un sympathique contenu gratuit également largement requis par les joueurs.

Une mise à jour majeure pour Indiana Jones et le Cercle Ancien et les 15 ans de son studio

Cela fait en effet 15 ans que MachineGames a vu le jour à Uppsala en Suède, et s'est fait notamment connaître grâce au retour en très grande forme de l'iconique licence Wolfenstein. En fin d'année dernière, il sortait toutefois un jeu nettement différent, mais toujours avec des Nazis, qui rend un vibrant hommage aux légendaires films dont il s'inspire : Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Afin de marquer comme il se doit cet anniversaire charnière, le dernier titre en date de MachineGames reçoit donc une importante mise à jour. Presque un an après sa sortie d'abord sur PC et Xbox Series, puis en avril 2025 sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien en profite notamment pour accueillir une fonctionnalité extrêmement demandée par les joueuses et joueurs : le New Game+. Il sera ainsi possible de refaire toute l'aventure, DLC inclus, mais avec un Indy équipé de pied en cap du meilleur matériel possible pour l'aider dans sa quête. Elle ajoute aussi sur Indiana Jones et le Cercle Ancien une option pour sélectionner avec une plus grande liberté les paramètres de langues audio et texte, et enfin, à titre gratuit, la tenue du Caire, sans l'iconique veste d'Indy, pour moins souffrir de la chaleur.

Cette nouvelle mise à jour anniversaire des 15 ans de MachineGames pour Indiana Jones et le Cercle Ancien comprend d'autres grosses nouveautés, comme un mode Économie d'Énergie sur Xbox Series, ainsi que les habituels correctifs de bugs qui ont pu passer entre les mailles du filet. Tout ceci est donc disponbible dès aujourd'hui, le 10 octobre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series. Rendez-vous sur l'article dédié à cette mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur le site officiel de Bethesda pour voir ce qu'elle apporte dans les moindres détails.

Source : MachineGames/Bethesda