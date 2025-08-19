Pépite de l’année 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien est venu passer une tête à la Gamescom 2025 avec de nouvelles images de son premier gros DLC mais aussi une annonce de taille qui va faire plaisir à de très nombreux fans. Exclusivité Xbox, Indiana Jones et le Cercle Ancien a finalement vu le jour sur PS5 quelques mois après sa sortie. Peu importe la plateforme, le jeu est excellent. Les fans ont très largement été conquis par ce mélange d’action aventure et de jeu d’enquête, parfois pas très loin du point & click. Extrêmement fidèle aux œuvres dont il s’inspire, et ce même s’il s’agit d’une histoire totalement inédite, Indiana Jones et le Cercle Ancien est une excellente adaptation de la licence si ce n’est même LA meilleure.

Indiana Jones et le Cercle Ancien montre son DLC et fait une grosse annonce

Le jeu aura prochainement le droit à un DLC payant L’Ordre des Géants qui viendra donner encore plus de contexte à l’aventure d’origine. Cette nouvelle aventure nous emmènera sur les traces du plus grand secret de Rome. Si l’on va évidemment farfouiller dans les entrailles de la capitale italienne, il est aussi fort probable que l’on voyage un peu dans la foulée. Mais pour l’heure, rien de ce qui nous attend n’a filtré. Les seules images que l’on peut apercevoir rappellent à peu de chose près ce que l’on a pu découvrir dans le jeu de base avec des phases d’enquêtes, des énigmes de l’exploration de ruines anciennes et de l’infiltration. Le DLC l’Ordre des Géants sera disponible dès le 4 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC… mais pas que !

Oui, l’autre annonce de cette soirée concernant Indiana Jones et le Cercle Ancien est l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2 ! Xbox l’avait dit, de plus en plus de ses exclus feront le voyage chez Big N, et ce nouveau portage en est la preuve. Le jeu est attendu sur Nintendo Switch 2 dès 2026 sans date de sortie précise pour le moment.