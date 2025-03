Si vous voulez oublier le très raté Indiana Jones 5, on vous conseille de vous tourner vers Indiana Jones et le Cercle Ancien. Bien que le jeu de Bethesda ne soit pas exempt de défauts, c'est clairement une belle lettre d'amour à la saga culte. Un bijou de fidélité qui vous fera vivre une Aventure aux commandes de l'un des personnages les plus iconiques du cinéma. Jusqu'à maintenant, cette épopée est uniquement disponible sur Xbox Series X|S et PC, mais comme vous le savez, une version PS5 arrive dans les prochaines semaines. D'ailleurs, l'annonce tant attendue a (encore) leaké, et cette fois, c'est la bonne !

Indiana Jones et le Cercle Ancien déjà en précommande sur PS5

Alors qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien est plus beau que jamais sur PC avec sa dernière mise à jour, et aussi plus agréable à jouer, la production de Bethesda se prépare à faire une entrée fracassante sur PlayStation 5. Il y a quelques jours, le leaker billbil-kun avait fait des révélations quant à ce nouveau lancement. Selon ses dires, le titre aurait le droit à deux éditions physiques. Une Standard à 79,99€ prévue pour le 17 avril 2025 et une Premium à 109,99€ avec un accès anticipé au 15 avril 2025.

Aujourd'hui, Indiana Jones et le Cercle Ancien voit encore sa date de sortie leaker sur PS5 avec la mise en place des précommandes de l'édition Standard sur le site de la Fnac. D'après le célèbre revendeur français, le jeu sera bien disponible sur cette plateforme à compter du jeudi 17 avril 2025. De plus, il y a bien une page pour l'édition Premium, mais pour le coup, il n'y a encore aucune information. Si l'on en croit billbil-kun, cela ne saurait trop tarder puisque les précommandes sont censées démarrer officiellement autour du 25 mars prochain.

Source : Fnac.com.