Comme annoncé en même temps que sa date de sortie sur PC et Xbox Series le 9 décembre 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien devait avoir droit à une version PS5 dans le courant du printemps 2025. Alors que l'hiver s'est officiellement tout fraîchement terminé, c'est au tour de ce portage sur la console de Sony de bel et bien faire l'objet d'une annonce officielle de la part de Xbox et Bethesda. Celle-ci vient d'ailleurs confirmer la myriade de leaks récents à son sujet, avec une date de sortie en édition Standard et Premium, tant physique que numérique. On vous expose tout cela.

Indiana Jones prépare enfin officiellement son voyage vers la PS5

Après avoir ravi les joueurs PC, Xbox Series et le Game Pass, et surtout les fans du célèbre archéologue, Indiana Jones et le Cercle Ancien prévoit bientôt de faire de même sur PS5. Plus précisément, Bethesda et MachineGames nous donnent rendez-vous sur la console de Sony le 17 avril 2025.

Comme sur les plateformes où il est déjà disponible, Indiana Jones et le Cercle Ancien disposera sur PS5 de deux éditions : Standard et Premium. Le visuel de leurs jaquettes respectives sera par ailleurs parfaitement identique, mais naturellement avec le logo PS5 et sa couleur bleue caractéristique. L'édition Standard du jeu sera proposée à 79,99 euros, et la Premium à 109,99 euros. Celle-ci comprendra notamment un accès anticipé de deux jours (soit le 15 avril), ainsi qu'un Art Book numérique, la tenue Le Temple Maudit, et le DLC L'Ordre des Géants à venir. Les deux éditions se déclineront en versions physique et numérique. À noter toutefois qu'une connexion à Internet sera obligatoire pour télécharger le jeu et son contenu, même en version physique.

Enfin, comme pour sa version originale sur PC et Xbox Series, Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 s'accompagne de bonus de précommandes, qui s'ouvrent dès aujourd'hui. Nous avons ainsi droit en précommandant le jeu sur PS5 au pack La Dernière Croisade, avec le costume de voyage d'Indy et l'apparence Dompteur de Lion pour son fouet. Ces bonus s'appliquent bien sûr autant à l'édition Standard qu'à l'édition Premium.

Source : Bethesda sur YouTube