Les plus grandes licences de l'horreur n'ont jamais été autant en forme que ces dernières années. Resident Evil est un vrai carton et réussit tout ce qu'il entreprend en jonglant entre les nouveaux jeux et les remakes, tandis que Silent Hill semble prendre le même chemin avec pour le moment un excellent remake de Silent Hill 2 et un Silent Hill f inédit qui a cartonné. La scène indé est aussi en effervescence avec de nombreux jeux tantôt gore tantôt terrifiants. Mais prochainement, l'horreur va franchir un nouveau cap avec ILL, un survival horror terriblement graphique et qui promet de pousser les curseurs dans leurs derniers retranchements.

ILL ira encore plus loin que Resident Evil ou encore Silent Hill

Impossible de rester de marbre face à ILL, le nouveau jeu du studio Team Clout, édité par Mundfish, la maison notamment derrière le très bon Atomic Heart, qui a fait sensation. Et justement, ça semble être le credo désormais puisque ILL, à venir sur PS5, Xbox Series et PC, risque lui aussi de faire couler beaucoup d'encre. Le jeu s'inspire énormément du body horror, un genre où le corps est mis à mal de bien des façons. Transformations peu ragoûtantes qui ne sont pas sans rappeler certaines mutations de Resident Evil ou encore de The Thing, aspect grotesque de certaines créatures à l'instar d'un Silent Hill Homecoming, l'ambiance de ILL promet d'être suffocante. On ne sait pas encore s'il sera terrifiant, mais le jeu promet en tout cas d'être très visuel.

Lors d'une interview dans les colonnes d'Insider Gaming, le studio a affirmé s'être grandement inspiré de The Thing de John Carpenter mais aussi de Half-Life 2, pour son ambiance froide et terrifiante « Les sensations viscérales évoquées par l'horreur corporelle de The Thing, combinées à l'atmosphère terrifiante de Half-Life 2, sont devenues la référence en matière de physicalité, de nature viscérale et de suspense que nous souhaitons offrir dans ILL » Et lorsque l'on sait que beaucoup des développeurs ont déjà travaillé sur des œuvres du genre comme Until Dawn, la série d'horreur It Welcome to Derry ou encore le film Longlegs et plein d'autres projets genre, on peut dire qu'ils savent de quoi ils parlent.

Un jeu extrêmement gore, mais aussi terrifiant

Mais l'horreur ne sera pas uniquement concentrée sur les mutations, l'aspect ultra-réaliste des transformations ou des démembrements, mais aussi sur un sentiment de survie constant et une sensation de danger permanent. Les développeurs ont en effet affirmé que les créatures pouvaient être parfaitement imprévisibles et n'hésitent pas à aller jusqu'à détruire des éléments du décor pour surprendre les joueurs. La gestion de ressources devrait également avoir une place importante puisque le studio affirme avoir essayé de trouver le « juste équilibre », pour que la « lutte pour la survie » soit aussi « incroyablement amusante » que « véritablement terrifiante ». Pour le moment, ILL n'a pas encore de date de sortie mais prévoit de débarquer en 2027 si tout va bien.