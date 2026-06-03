Le State of Play du 2 juin 2026 était vraiment chargé en annonces, et surtout en gameplay, avec une belle séquence de Marvel's Wolverine, mais aussi l'impressionnant God of War Laufey. Mais dans le lot, un autre jeu a impressionné, mais d'une manière bien différente. Un jeu d'horreur qui va aller encore plus loin que Resident Evil et Silent Hill réunis.

ILL va frapper très fort, plus fort que Resident Evil et Silent Hill

Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler et qu'on le voit, mais cette fois on peut dire qu'il a mis la barre très haute niveau gore. ILL est un jeu d'horreur à la première personne qui mise énormément sur son aspect viscéral et graphique. Resident Evil et Silent Hill ont toujours brillé par leur ambiance et leur approche du gore. Silent Hill nous a déjà fait quelques fulgurances de ce côté là et Capcom a montré avec ses remakes qu'il savait lui aussi en être lorsqu'il le fallait. Mais ILL pousse la chose encore plus loin, plus loin même qu'un The Callisto Protocol, pourtant excessivement cradingue. Les démembrements sont précis, gore à souhait et il y a une dimension body horror poussée à l'extrême qui rappelle des œuvres cultes comme The Thing notamment.

Le design effrayant et parfaitement affreux des monstres, leur manière de se déplacer, la façon qu'ils ont de muter… ILL devrait nous proposer un roadtrip horrifique comme on en a rarement vu. Espérons maintenant qu'à l'instar de Resident Evil et Silent Hill, il ait quelque chose d'intéressant à raconter et qu'il ne soit pas qu'une vitrine graphique qui donne la nausée. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ILL intrigue, interroge et vient attiser la curiosité macabre des fans d'horreur. Malheureusement, pas de date de sortie pour le moment puisqu'il faudra se contenter d'un 2027 très vague pour le moment. Le jeu est attendu sur PS5 évidemment, mais aussi sur Xbox et PC.