Même neuf ans après sa sortie, GTA 5 continue d’atteindre des sommets. Si les joueurs qui attendent de pied ferme GTA 6 sont complètement lassés de ses ressorties à gogo, le jeu continue de se vendre par palettes.

Des ventes colossales pour GTA 5

C’est officiel. Il y a désormais plus de copies de GTA 5 en circulation que de français, de british et de belges réunis. A l’occasion de son bilan financier pour le trimestre qui s’est écoulé, Take Two a fait le point sur les chiffres de vente de sa vache à lait. Depuis 2013, Grand Theft Auto 5 s’est écoulé à plus de 170 millions d’exemplaires. Les versions PS5 et Xbox Series affichent par ailleurs déjà 5 millions de copies vendues, ce qui est plutôt impressionnant pour une énième ressortie.

Pour mettre ces chiffres colossaux en perspective, sachez que l’Angleterre, la France et la Belgique comptabilisent à elles trois plus de 146 millions d’habitants. C’est moins que le nombre de copies de GTA 5 en circulation dans le monde. En attendant, Rockstar continue également de s’en mettre plein les poches grâce à GTA Online dont les chiffres pour du dernier trimestre fiscal n’ont pas été révélés. La composante en ligne du jeu continuera malgré tout d’avoir du contenu au travers des semaines spéciales et de nouvelles mises à jour. La priorité est donnée à GTA 6 malgré tout, et plusieurs projets auraient été annulés pour concentrer les efforts sur le développement du prochain hit du studio.