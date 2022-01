Que pourrait donner le croisement d’un jeu électronique Tiger et d’une Game Boy Advance ? C’est la réponse à laquelle a répondu le YouTuber Chris Downing. Ce dernier a en effet créé une Tiger Boy Advance, une Game Boy Advance logée dans la coque d’un jeu Tiger.

À l’instar d’une Game Boy Advance normale, cette version Tiger permet de jouer aux jeux GBA mais aussi aux jeux Game Boy et Game Boy Color. Mais il ne s’agit pas d’un simple changement de coque. En effet, le moddeur a par exemple installé ici un écran IPS de meilleure qualité que celui de la GBA. Une batterie plus moderne est également présente ici.

Une Game Boy Advance à la sauce Tiger, ça se mérite

Dans la vidéo qui accompagne cet article, Chris Downing détaille l’intégralité du processus de création de sa Tiger Boy Advance. Il revient donc sur les difficultés pour concevoir et imprimer une coque à la rigidité et aux formes convenables.

À première vue, il est possible de penser que sa machine est aussi grosse qu’un jeu Tiger normal. Mais dans les faits, elle est sensiblement plus grosse. Quoi qu’il en soit, le résultat est impressionnant. Il n’est cependant pas certain que le confort de jeu soit ici optimal.

Le destin tragique de Tiger Electronics

Pour la petite histoire, le véritable Tiger Electronics a sorti sa propre console portable à la fin des années 90. Appelée Tiger Game.com, la machine disposait de portages de jeux célèbres comme Resident Evil 2, Fighters Megamix, Duke Nukem 3D, Mortal Kombat Trilogy, etc.

Mais malheureusement pour ses acquéreurs, la qualité ludique n’était pas au rendez-vous. Et malgré la sortie d’un second modèle à l’écran rétroéclairé, l’expérience n’a pas duré très longtemps.

Que pensez-vous de ce projet ? Avez-vous de la nostalgie pour les jeux électroniques Tiger ? Si oui, à quels jeux Tiger avez-vous joué ? Aimeriez-vous essayer de jouer sur cette Game Boy Advance en forme de jeu Tiger ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.