Le nom ne vous dit peut-être rien, mais Ikumi Nakamura s'est fait connaître lors de l'E3 2019 à la conférence 2019 de Bethesda. Mise en avant par Shinji Mikami, elle était montée sur scène pour annoncer Ghostwire Tokyo en tant que directrice créative du jeu. Mais entre temps, la chouchoute des internautes a quitté Tango Gameworks pour fonder son studio. Après quelques mois au vert, elle nous le présente et voici donc Unseen.

Ikumi se lance en solo

Pour ne pas esquinter sa santé plus que de raison, Ikumi Nakamura avait préféré voler de ses propres ailes et l'on en sait aujourd'hui plus sur son nouveau studio. À commencer par le nom : Unseen. Quant à la philosophie, le site officiel résume l'entité comme :

Nous sommes un studio de développement de jeux mystérieux et sans frontières créé par des artistes.

Malgré des années pas toujours évidentes, une pandémie et le fait d'être devenue mère, elle est de retour dans l'industrie avec plus de certitude :

En tant qu'artiste, développeuse et mère, j'ai toujours eu l'impression d'être dans une quête permanente pour trouver ma place. Quand la pandémie a frappé, ma vision du monde a changé. J'étais inquiète de savoir comment les changements dans le monde, en plus de devenir mère, allaient altérer la créatrice en moi. En fin de compte, je suis toujours la même créatrice.

Unseen : un studio qui veut briser les frontières

Après les confidences sur sa situation personnelle dans la vidéo ci-dessus, Ikumi Nakamura raconte les priorités d'Unseen où elle restera à son poste de directrice créative. La développeuse veut continuer d'approcher la conception de jeux d'une autre façon, aux côtés d'artistes qui partagent tous des cultures différentes, et ne pas se limiter à l'industrie vidéoludique :

Je suis en train de former une nouvelle équipe d'une manière que je n'ai jamais expérimentée auparavant. Travailler et apprendre avec cet incroyable groupe de talents place la barre très haut pour nous tous. J'aime briser les frontières et faire en sorte que les gens se disent "Wow". Le studio de Tokyo est comme un carrefour de différentes cultures. Un hub pour les artistes. Nous voulons nous transcender au-delà du jeu vidéo.

Elle explique aussi le choix d'Unseen :

En tant qu'artistes, nous utilisons notre imagination pour voir l'invisible. Nous sommes invisibles, nous sommes sans frontières, nous sommes des artistes. Nous travaillons sans êtres vus. Nous sommes un groupes d'artistes qui transcendent les frontières nationales, travaillant sans être vus. Nous sommes Unseen.

Evidemment, elle n'est pas seule et voici les premières recrues :

Misuzu Watanabe, game director, a été game designer sur Devil May Cry 5. Les autres membres ont pu bosser sur des productions majeures telles que les Far Cry, Crysis, Bayonetta, Resident Evil ou encore The Evil Within, la licence de l'ancien studio d'Ikumi Nakamura.