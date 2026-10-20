G-MASTER, la gamme gaming et esport d'iiyama, fête ses 10 ans avec une identité visuelle repensée et un nouvel écran, le Titan Falcon, premier modèle OLED du constructeur.

Déjà 10 ans pour G-MASTER. Le constructeur japonais iiyama, fort de 54 ans d'histoire, a fait de G-MASTER un nom qui compte auprès des joueurs, grâce à des séries qui allient performances et prix abordables jusque dans le haut de gamme. Le Titan Falcon en inaugure une nouvelle, la première en OLED.

Le G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon, le nouvel écran OLED de iiyama

Avec sa dalle Tandem OLED de 27" 2560x1440p, le nouvel écran Titan Falcon GOB2701QSC-B1 offre une gamme de couleurs complète et une restitution parfaitement fidèle, ainsi que des noirs d'une profondeur abyssale. La netteté d'image et les contrastes sont taillés pour offrir une qualité visuelle hors pair grâce à la technologie WOLED. La marque nippone a par ailleurs annoncé un pic de luminosité jusqu'à 1500 cd/m² en HDR. Mais ce qui intéressera surtout les joueurs, c'est bien la réactivité, et la dalle du Titan Falcon fait un travail monstrueux dans le domaine avec un temps de latence de 0,03 ms avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 280 Hz. Autant dire que les amateurs de jeux compétitifs seront aux anges.

En termes de connectique, le hub de l'écran accueille tout ce qu'il faut pour vous permettre de connecter la plupart de vos équipements. On retrouve ainsi deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort, un port USB-C Power Delivery 65 W, ou encore de l'USB 3.2.

Ce nouveau design casse les codes historiques de iiyama et affirme une nouvelle direction pour G-MASTER : plus premium, plus épurée et davantage orientée vers les setups gaming haut de gamme. Le dos de l’écran propose même plusieurs couleurs lumineuses en fonction de la gaming room de chacun ou l’ambiance que l’utilisateur souhaite obtenir, bleu rouge jaune vert.

Caractéristiques techniques du Titan Falcon

Design : Moniteur gaming plat (Ultra fin)

: Moniteur gaming plat (Ultra fin) Dalle : Mate 27", 68.6cm OLED 4th generation

Mate 27", 68.6cm OLED 4th generation Résolution native : 2560 x 1440 @280Hz (approx.3.68 Megapixels, WOLED) Le ratio d'aspect 16:9

2560 x 1440 @280Hz (approx.3.68 Megapixels, WOLED) Le ratio d'aspect 16:9 Luminosité : 1500 cd/m² (Maximale, HDR)

1500 cd/m² (Maximale, HDR) Contraste : 1500000:1

: 1500000:1 Temps de réponse (GTG) 0.03ms

(GTG) 0.03ms Fréquence horizontale 30 - 463kHz

30 - 463kHz Surface de travail : H x L 586.75 x 330.05mm

H x L 586.75 x 330.05mm Taille du pixel : 0.2292mm

PORTS ET CONNECTEURS du Titan Falcon

Entrée signal HDMI x2 (v.2.1, max. 2560 x 1440 @280Hz)

DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 2560 x 1440 @280Hz)

USB HUB x2 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, Type-A))

USB-C DOCK x1 (Power delivery 65W, v. 3.2 (Gen 1, 5Gbps))

HDCP : oui

Prise casque : oui

CARACTERISTIQUES

KVM switch : oui

Réducteur de lumière bleue : oui

Compatible Adaptive Sync G-SYNC - 2560 x 1440 @48-280Hz, DisplayPort Only

Extra Fonction de protection de l'OLED

HDR 400

Haut-parleurs 2 x 5W

DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit : L x H x P 604.5 x 430 x 213mm

: L x H x P 604.5 x 430 x 213mm Dimensions de la boîte : L x H x P 718 x 443 x 137mm

: L x H x P 718 x 443 x 137mm Poids sans boîte : 5.7kg

sans boîte : 5.7kg Poids sans support : 3.8kg

: 3.8kg Poids avec boîte : 9.4kg







iiyama change complètement de peau pour ses 10 ans

Le G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon inaugure une nouvelle entrée Premium chez iiyama qui en profite pour faire peau neuve et revoir ses autres gammes. Pas de changement dans le fond qui restera identique, mais bien une toute nouvelle identité visuelle qui est quant à elle complètement revisitée. Que ce soit l'entrée de gamme Black Hawk, le milieu de gamme Red Eagle ou encore le haut de gamme Gold Phoenix, tous se transforment pour mieux se différencier du premier coup d'œil, désormais représentés par des avatars rappelant les origines de la marque et son amour pour les nouvelles technologies, le tout dans un design hyper cyber.