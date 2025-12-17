C'est la fin de l'année, Noël approche et surtout les plus gros jeux sont de sortie. Battlefield 6, Call of Duty Black Ops 7 ou encore le surprenant Arc Raiders font les beaux jours des joueurs sur consoles et PC. Quoi de mieux d'ailleurs pour profiter des derniers jeux en date qu'un écran parfaitement optimisé pour le gaming, comme ceux d’Iiyama G-MASTER qui propose d'ailleurs plusieurs gammes adaptées à tous les budgets avec un seul mot d'ordre : offrir la meilleure expérience de jeu aux joueurs, qu'ils soient sur consoles ou PC.

Les meilleurs écrans Iiyama G-MASTER pour profiter des plus grosses sorties de la fin d'année

Iiyama s’est imposé comme l'une des marques les plus importantes du secteur et pour cause. Elle propose un très large choix d'écrans dédiés au gaming et surtout plusieurs gammes adaptées selon les budgets de chacun. Tout le monde peut donc facilement trouver son bonheur, et rien de tel que de grosses sorties de jeux pour commencer à sérieusement s'y intéresser, d'autant que des titres comme Battlefield 6, Call of Duty Black Ops 7 ou encore Arc Raiders peuvent tirer un maximum des performances offertes par les moniteurs Iiyama G-MASTER.

Clan Black Hawk, des écrans performants à petit prix

Le Clan Black Hawk, par exemple, est absolument parfaite pour les joueurs à petit budget. Elle propose des écrans très performants pour du 1440p ou du 1080p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms, comme le G-Master G2741QSU-B1 par exemple, proposé à 159 €. Un écran qui est en prime totalement compatible avec le G-Sync de Nvidia. Il est parfait lorsque l'on cherche une réactivité et une fluidité optimales, indispensables pour des jeux comme Call of Duty Black Ops 7 notamment. Avec des prix des plus agressifs et accessibles, le Clan Black Hawk est donc la porte d'entrée idéale pour qui recherche d'excellentes performances à petit prix.

Clan Red Eagle, parfaits pour les joueurs confirmés

Iiyama G-MASTER propose également une autre alternative, tout aussi intéressante pour votre porte-monnaie et encore plus confortable pour jouer : le Clan Red Eagle. Ici, on trouve une fois encore des écrans à des prix très attractifs, mais surtout dotés de technologies encore plus avancées pour non seulement profiter d'une fluidité et d'une réactivité hors pair, mais aussi d'un meilleur rendu des graphismes. Typiquement, des écrans comme le Iiyama G-Master GB2771QSU-B1 du Clan Red Eagle, avec sa dalle FAST IPS 27" 1440p 200 Hz, sa compatibilité avec le Nvidia G-Sync, ainsi que son temps de réponse de moins d'0,5 ms, en font le candidat parfait pour les joueurs en quête de performance et de fidélité graphique. À moins de 200 €, difficile de trouver plus attractif sur le marché actuellement.

Même son de cloche pour l'écran hybride Iiyama G-Master GB3261UHSCP-B1 du Clan Red Eagle, proposé à 369 €, un excellent moniteur dans son genre. Il est équipé d'une dalle VA 32" 144 Hz dotée d'un commutateur KVM et d'un temps de réponse de 0,06ms. C'est un écran hybride ultra performant, aussi bon pour le jeu que la création de contenu divers. Il est aussi certifié HDR10 et Adaptive sync / FreeSync Premium d'AMD. Il propose en prime un Hub pratique et plutôt complet de plusieurs options de connectivité, avec un port Display des slots HDMI et même de l'USB-C.

Le Clan Gold Phoenix, le haut de gamme à prix abordable

Puis il y a le Clan Gold Phoenix dédié esport, conçue pour les joueurs à la recherche de performances exceptionnelles, sans pour autant se ruiner. Le Clan Gold Phoenix propose également une sélection d’écrans gaming adaptés à tous les espaces et besoins, mais avec des critères communs : clarté, précision, fluidité, réactivité et rapidité. Chacun des écrans de cette gamme est parfaitement optimisé, que ce soit pour le jeu sur consoles (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2) ou sur PC. HDMI 2.1, la compatibilité G-Sync Nvidia et des taux de rafraîchissement élevés. Les écrans Iiyama Gold Phoenix sont conçus pour satisfaire les joueurs les plus exigeants, comme le Iiyama G-Master GB2791QSU-B1 et sa dalle FAST IPS 27" 1440p capable de monter jusqu'à 320Hz. L'écran est également compatible avec le VRR grâce à son HDMI 2.1, mais aussi au G-Sync Nvidia via le Displayport. On parle ici d'un écran spécialement conçu pour les joueurs en quête de performance, les compétiteurs sur consoles et PC, mais aussi les créatifs. Avec un tarif avoisinant les 299€, il se place comme un concurrent de poids sur le marché.