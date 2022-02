Les annonces de recrutement sont une mine d'informations extraordinaire. Cette fois on peut en apprendre un peu plus sur les futurs projets d'Id Software et cela sent bon le démon.

Il y a toujours des petits curieux pour fouiller à la recherche d'informations sur les recrutements au sein des studios. C'est ainsi que le compte Twitter XboxWorlds a repéré une offre d'embauche sur le site de ZeniMax, l'éditeur d'id Software.

Une annonce assez claire sur DOOM ?

Difficile de faire plus évident puisque l'éditeur recherche notamment des gens ayant une connaissance profonde sur les jeux Id et particulièrement DOOM et DOOM Eternal. Plus en amont, on note que le poste concerne celui de Combat Designer. id Software explique rechercher des Combat Designers imaginatifs et compétents pour le "prochain FPS AAA qui servira d'étalon à l'industrie" (de bien belles chevilles).

FPS mais pas que

Un paragraphe laisse toutefois songeur puisque l'annonce parle de l'obligation de connaitre le gameplay des jeux d'action, à la première et à la troisième personne. On imagine DOOM en vue TPS ou alors s'agit t-il uniquement de certaines phases spécifiques ? (Cinématiques, véhicules, ec).

Certaines rumeurs peuvent aussi faire penser à un nouveau Quake sous forme de remake/reboot avec pourquoi pas du gameplay modernisé à l'image du DOOM de 2016. Tout est possible même si une suite réelle de DOOM Eternal semble sans doute plus plausible.

Wait and see.