En marge du bain de sang dont a été victime id Software, il a été révélé que le studio avait envisagé l’idée de travailler sur une nouvelle licence inspirée de John Wick.

Cela reste aujourd’hui encore l’une des annonces les plus inattendues que l’on ait pu avoir au cours des derniers mois. À l’occasion du premier State of Play de l’année, diffusé le 12 février dernier, Saber Interactive dévoilait en grande pompe son futur jeu John Wick, réalisé en collaboration avec Lionsgate. Et bien qu’il soit encore très mystérieux, il aurait alors pu ne pas être le seul à s’aventurer sur ce terrain. Car à en croire de nouvelles informations, id Software, créateur de DOOM, aurait également commencé à travailler sur un jeu « à la John Wick » avant ses licenciements.

id Software avait commencé à travailler sur un John Wick-like

C’est en tout cas ce que nous apprend l’un des derniers rapports publiés par le média GamesBeat, qui revient plus globalement sur le « bain de sang » récemment opéré au sein de l’équipe de Xbox. Car id Software ne fait peut-être pas partie des quatre studios lâchés par Microsoft, mais il a tout de même été lourdement touché par la restructuration annoncée en début de semaine, qui lui a valu de perdre 73.5% de ses effectifs. Et ce alors même que l’après DOOM: The Dark Ages Revelations était à l’étude au sein de la compagnie.

C’est d’ailleurs sûrement là le plus grand « tort » d’id Software selon l’article, qui s’est trouvé « vulnérable en partie parce qu’il était entre deux sorties majeures ». Pourtant, il est clair que le studio ne manquait pas d’idées pour l’avenir. Et le fameux jeu « à la John Wick », identifié en interne sous le nom de code « Fury », nous le prouve. « C’était un projet dirigé par Hugo Martin, co-directeur d’id Software et de DOOM: The Dark Ages, qu’il avait proposé par le passé en tant que nouvelle propriété intellectuelle originale », apprend-on.

À mi-chemin entre le film de science-fiction, le film noir et le film de gangsters, Fury devait visiblement proposer une ambiance moderne au style cyberpunk ; en plus de reposer sur un concept baptisé « Gun Fu », pensé pour allier fusillades et arts martiaux. « Le jeu était supposé rappeler fortement un film comme John Wick, mais sa production n’a pas formellement été validée », indique GamesBeat. En d’autres termes, au vu de la situation, il y a donc de grandes chances que celui-ci ne voit jamais le jour, même si le pitch paraît très alléchant sur le papier.

© id Software / Bethesda

Beaucoup de pistes qui semblent aujourd’hui parties en fumée

Et il s’avère que le John Wick-like n’était que l’une des pistes à l’étude chez id Software. Après DOOM: The Dark Ages, le studio a également envisagé la production d’un jeu Perfect Dark, surtout depuis que Xbox a mis un terme à la production du reboot en préparation chez The Initiative l’année dernière. « Des illustrations conceptuelles étaient en cours de réalisation », nous dit-on alors, ce qui laisse tout de même entendre que l’idée n’avait pas été très loin avant que le couperet ne tombe pour id Software en début de semaine.

Même son de cloche pour le projet « Ironwood », qui devait s’inspirer de l’univers de Westworld pour proposer une aventure axée sur la survie dans un jeu de robots à l’ambiance Western. « Parmi toutes ces idées, la plupart concernaient des jeux multiplateformes tournant sur la génération actuelle », précise alors GamesBeat, avant d’ajouter qu’un projet comme Fury « aurait également pu prendre tellement de temps qu’il aurait été destiné à la Xbox Helix ». Ce qui, dans le cas présent, n’a forcément pas vraiment joué en la faveur d’id Software.

Reste finalement l’idée de continuer à développer l’univers de DOOM, licence pour laquelle le studio envisageait de produire diverses expériences, y compris multijoueurs et coopératives, en parallèle de davantage de DLC. Mais cela reste-t-il encore possible sachant qu’une majeure partie d’id Software a maintenant été licenciée ; au point de laisser penser qu’« id Software pourrait être utilisé pour faire d’autres jeux de Bethesda, tout comme Obsidian est devenu un studio de soutien pour Fallout » ? Malheureusement, rien n’est moins sûr.

Source : GamesBeat