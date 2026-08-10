Pour des milliers de développeurs, l’été 2026 gardera définitivement un goût amer. En particulier du côté de chez Xbox, où une large restructuration opérée par la compagnie a entraîné le licenciement d’environ 1600 employés supplémentaires, parmi lesquels notamment près de la moitié des effectifs d’id Software. Un véritable « bain de sang », donc, qui a naturellement déclenché de nombreux vents de colère en interne, en témoignent les récents propos de Chris Hays, programmeur en chef des services qui ne mâche pas ses mots.

Un développeur de DOOM critique lourdement Xbox

Car ce dernier, qui a désormais seize ans d’ancienneté à son actif chez id Software, ne fait peut-être pas parti des employés victimes de la récente vague de licenciements, mais cela ne l’empêche pas pour autant d’avoir été très affecté par la situation. Et il n’hésite pas à le faire savoir dans l'émission Well Played de la chaîne Auf ein Bier, où il a critiqué avec virulence la direction chez Xbox. « Ils ne comprennent fondamentalement pas l’art. Ils ne comprennent pas les jeux vidéo. Et ils ne comprennent pas ce modèle économique », a-t-il déclaré.

En cause notamment selon lui : le fait que l’industrie du jeu vidéo persiste à organiser ses bilans financiers autour de trimestres fiscaux, là où des jeux représentent en réalité des œuvres d’art pouvant mettre plusieurs années à être développées. « Comment faire en sorte que ce trimestre ou cet exercice financier soient présentables ? », s’interroge par conséquent le programmeur de DOOM: The Dark Ages. « Ces éléments ne correspondent pas à ce qui fait le succès d’un jeu ». Et forcément, il est difficile de lui donner tort.

Malgré les communiqués, id Software s’inquiète pour son avenir

Bien sûr, depuis l’annonce des licenciements, plusieurs communiqués ont tenté de rassurer les joueurs quant à l’avenir d’id Software, qui serait revenu à une taille similaire à celle qu’il possédait à l’époque du développement de DOOM (2016). Néanmoins, cela n’empêche pas plusieurs rapports de faire état d’une situation préoccupante pour le studio, notamment dans le sens où de nombreux éléments importants de l’équipe ont aujourd’hui été licenciés. « C’est difficile de créer un jeu quand des départements entiers ont été démantelés », souligne alors Hays à ce sujet.

« Qui va faire ce travail maintenant ? », s’interroge-t-il. « Qui va créer nos skyboxes si on se sépare de notre artiste spécialisé en la matière ? Comment allons-nous assurer la maintenance de notre infrastructure si on se sépare de notre équipe dédiée ? Comment allons-nous assurer la maintenance de notre moteur si une grande partie de notre équipe chargée du moteur est licenciée ? », s’inquiète le programmeur de DOOM. Avant de conclure : « Nous ne sommes plus le même id Software, nous ne sommes plus que la moitié de l’id Software d’avant ».

Source : Auf ein Bier