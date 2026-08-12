Saber Interactive est pied au plancher en ce moment avec une petite dizaine de jeux activement en développement, dont Jurassic Park Survival, Warhammer 40,000: Space Marine 3 ou encore un jeu John Wick avec Keanu Reeves en tête d'affiche. Puis il y a les productions plus confidentielles, les fameuses simulations qui prennent d’assaut la sphère des streamers, comme Rideshare "Stimulator", jeu de conduite qui vous met dans la peau d’une sorte de chauffeur Uber. Quelques jours seulement après son annonce, le prochain jeu de Saber Interactive se retrouve au cœur d’une polémique autour de l’utilisation de l’IA générative, au détriment de ses auteurs et des doubleurs.

Une développeuse affirme avoir été remplacée par ChatGPT

Dévoilé le 30 juillet dernier, ce curieux mélange de simulation automobile et de gestion de chauffeur VTC est donc désormais accusé par une ancienne membre de son équipe d’avoir eu recours à l’IA générative pour remplacer une partie du travail humain. Et, accessoirement, de ne pas l’avoir déclaré sur Steam, contrairement à ce que la réglementation de la plateforme impose. Stella Sacco, ancienne lead writer chez Saber, a en effet partagé son histoire sur Bluesky le 11 août. « Je ne savais même pas que le jeu avait été annoncé. J’étais la scénariste principale et Saber m’a remplacée par ChatGPT au milieu du développement », écrit-elle. Et l’utilisation de l’IA générative ne s’arrêterait pas seulement à l’écriture.

Selon Sacco, les voix des passagers auraient également été générées par l’IA. « Toutes les voix des passagers sont également de l’IA », ajoute-t-elle. Elle n’exclut en revanche pas une issue plus optimiste : que le projet ait changé de direction entre-temps, après son départ en 2024. Son témoignage n’est cependant pas entièrement nouveau, puisqu’en décembre 2023, elle écrivait déjà avoir été remplacée dans l’un des jeux qui lui étaient confiés par ChatGPT. Ironiquement, le jeu promet sur sa fiche Steam « des conversations palpitantes » où « chaque course présente des histoires imprévisibles et uniques. »

Un manque de transparence sur Steam

Au-delà du problème social et professionnel que cela laisse transparaître, la question de la transparence se pose également. La page Steam de Rideshare "Stimulator" ne comporte en effet aucune mention concernant l’utilisation de l’IA générative, contrairement à ce que Valve demande. La plateforme impose en effet aux développeurs de signaler lorsque l’intelligence artificielle est utilisée, notamment dans l’art, la musique, l’audio, la traduction et bien plus encore. Et ce manque de transparence n’a pas manqué de faire réagir la Toile. La bande-annonce du jeu commence progressivement à être envahie de commentaires le lui reprochant. « Ils ont remplacé les scénaristes et les voix par l’IA. Ça se voit direct », écrit notamment un joueur.

La réponse de Saber face à la polémique sur l'IA

Saber Interactive a finalement répondu aux sollicitations de nos confrères de PC Gamer pour se défendre, tout en reconnaissant l'utilisation de l’IA dans le jeu. « Ni Saber ni Ungine n’ont remplacé des scénaristes par de l’IA pour Ridershare, ou n’importe quel autre jeu. Notre équipe de scénaristes a même triplé depuis 2023. L’histoire de Rideshare a été écrite entièrement par de véritables personnes. » L’IA ne serait alors utilisée que pour le mode free-ride expérimental, où le nombre de passagers sera illimité. « Nous croyons fermement en l'utilisation d'outils IA pour améliorer les expériences de gameplay et le comportement des PNJ, comme nous le faisons depuis la fondation de Saber en 2001 », ajoute le groupe.

La développeuse, quant à elle, maintient sa version initiale. « Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, j’y étais, je l’ai mentionné à plusieurs reprises. Ils m’ont retirée du projet pour écrire le reste avec de l’IA ». Son supérieur s’était notamment opposé à son départ, mais la direction a insisté: « Les joueurs adorent les nouvelles technologies. Ce serait du bon marketing ». Et au final juste un bad buzz sans lequel Saber n’aurait pas fait preuve de transparence auprès des joueurs, alors même que l'entreprise ne fait toujours aucune mention de l’usage de l’IA sur Steam.

Source : Stella Sacco, PC Gamer