Les amateurs de bons plans le savent, Humble Bundle est généralement une valeur sûre. Le service propose régulièrement des lots de jeux PC à des prix souvent ridiculement bas, et c’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui.

Le site propose en effet un impressionnant lot de plus de 70 jeux pour un peu moins de 30€, le tout pour soutenir une bonne cause.

Humble Bundle s'engage à soutenir les victimes du séisme en Turquie et en Syrie

Mais en plus de mettre la main sur une tonne de jeux PC, vous contribuez à l'effort pour aider la Turquie et la Syrie à se relever du terrible séisme qui a frappé les deux pays il y a de ça quelques semaines. Humble Bundle s’engage en effet à reverser « l’intégralité des recettes aux associations Direct Relief, International Medical Corps et Save the Children pour soutenir leurs efforts d'aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie », comme on peut le lire noir sur blanc sur le site officiel. Les associations de leur côté, font actuellement des pieds et des mains pour venir en aide à toutes les victimes de cette terrible catastrophe naturelle.

Humble Bundle propose donc un pack de 72 jeux, d’une valeur de plus de 1000€, pour la somme minimum de 28€. Vous pouvez par ailleurs donner un peu ( ou beaucoup) plus si vous le souhaitez.

À l’heure où ses lignes sont écrites, Humble Bundle a réussi à récolter plus de 2,8 millions d’euros grâce à son pack et à la générosité de plusieurs donateurs.

1000€ de jeux pour moins de 30€, vous pouvez faire un geste et décrocher le gros lot

Et dans cette myriade de jeux, on retrouve du beau monde, comme le tout récent Gotham Knights qui, même s’il a divisé, reste un jeu agréable en coopération. Il y a aussi le classique XCOM 2, le très bon Pathfinder ou encore l’excellent Ghostrunner. On retrouve aussi de la coopération avec Strange Brigade, sorte de mélange entre le film La Momie, et Left 4 Dead, ainsi que PayDay 2 qu’on ne présente même plus.

Humble Bundle propose également plusieurs jeux indé très intéressants tels que le shooter Into The Pit, le roguelite Firegirl ou encore le polar Backbone.

Au total, ce sont 73 jeux PC qui vous attendent pour moins de 30€ (la liste complète ci-dessous). Si vous êtes intéressés par l’offre, vous pouvez vous rendre de suite sur la page Humble Bundle dédiée. Notez qu'il faut faire vite puisqu'il ne reste plus qu'un peu plus de 24 heures pour en profiter.

À l’heure où ses lignes sont écrites, plus de 2,8 millions d’euros ont été récoltés.

Liste des jeux du pack Humble Bundle à moins de 30€ (valeur initiale + de 1000€)