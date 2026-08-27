Alors que la licence fête tout juste ses 5 ans, Amplitude Studios annonce officiellement Humankind 2 pendant la semaine de la Gamescom 2026. On a déjà une fenêtre de sortie.

Il fallait être là dès le pré-show de l'Opening Night Live de cette Gamescom 2026. Amplitude Studios, représentant du fleuron français du gaming, y a tout bonnement dévoilé le nouvel épisode de son excellente licence 4X. Vous avez bien lu, Humankind 2 va devenir réalité, une annonce qui tombe en plus presque jour pour jour pour les 5 ans du premier épisode. Une belle façon de fêter l'événement, d'autant qu'on a déjà de premiers détails et une idée de la date de sortie.

Quelles sont les nouveautés déjà annoncées par Amplitude ?

Amplitude Studios, qu'on connaissait déjà bien pour les jeux Endless, va donc continuer en force avec sa nouvelle licence à la Civilization. Retour au 4X au tour par tour avec Humankind 2, annoncé 5 ans après un premier épisode qui avait de très bons arguments dans sa catégorie. Et ça semble n'être que le début pour la licence.

En effet, on retrouvera les bases de ce qui a fait la formule de Humankind premier du nom d'une part. Comprenez part là que vous devrez bâtir votre empire à travers les âges dès les fondations, en développant vos villes, vos technologies, vos alliances et peut-être en menant quelques batailles armées. D'autre part, le prochain épisode promet déjà des nouveautés :

Nouveau système de culture à chaque ère

Système de progression repensé

Nouveau peuples, dont les Étrusques, les Scythes et Saqqaq

Système de climat évolutif avec des conséquences directes en jeu

Le d'un trailer qui mêle cinématique et gameplay a fait une sacrée impression au pré-show de la Gamescom. Cependant, Amplitude nous a aussi déjà donné une idée de la sortie de Humankind 2. Le jeu, prévu sur PC, débarquera courant 2027. Vous pouvez déjà le wishlister sur Steam pour être informé de toutes les futures informations.