Même si Returnal a été un succès commercial, pour le moment, le studio Housemarque s'oriente vers une franchise inédite sur PlayStation 5. Un nouveau jeu qui profitera d'idées abandonnées.

Eevi Korhonen, senior narrative designer chez Housemarque, a fait une révélation sur la nouvelle franchise PS5 du studio. Elle a en effet dit que cette licence reprendrait des idées qui, finalement, n'ont pas pu être mises dans Returnal.

Returnal était tellement ambitieux. Nous avons vu les choses en grand, mais nous avons quand même dû mettre de côté de nombreux éléments. Toutes ces idées et ces systèmes narratifs. Je suis très heureuse à l'idée de reprendre ces éléments et de voir comment ils peuvent coller à l'histoire de notre nouvelle propriété intellectuelle .

Elle a ajouté que Returnal avait été un excellent terrain d'apprentissage pour Housemarque. Un baptême du feu précieux afin de se préparer à leur prochain titre PS5.

Nous n'avions pas conscience de l'ampleur que Returnal allait prendre. Développer sur une nouvelle plateforme, avec un nouveau moteur et une nouvelle équipe, cela requiert un certain apprentissage. Maintenant, nous avons cette équipe qui en a vu des vertes et des pas mûres et a appris à concevoir un jeu comme Returnal. Nous pouvons donc recommencer en étant plus forts.