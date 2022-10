L’épisode 10 de House of the Dragon a leaké. L’épisode est déjà disponible quelques jours avant sa sortie officielle et les retours des fans sont mitigés.

Coup de tonnerre ce vendredi soir. « House of the Dragon leak » était en top tendances sur Twitter. Le dixième et ultime épisode de la saison 1 a été victime d’une fuite massive deux jours avant sa diffusion officielle à la télévision. La conclusion est désormais disponible sur les sites de torrents et de téléchargement.

Le grand final de House of the Dragon circule sur le web depuis le 21 octobre. Sur Twitter, la nouvelle s’est rapidement répandue dans la soirée : l’épisode 10 de la saison s’est retrouvé sur les sites de téléchargements et de torrents alors que sa diffusion officielle est prévue dans la nuit de dimanche à lundi. On confirme qu’il ne s’agit pas d’un banal fake qui compilerait d'anciennes scènes pour duper les fans, mais bien de la conclusion de la première saison de la série. Soyez avertis, des scènes importantes ont été diffusées sur les réseaux sociaux et celles et ceux qui l’ont regardé en parlent assez ouvertement.

L’épisode, intitulé The Black Queen (La Reine Noire), est loin de faire l’unanimité au vu des retours. Plusieurs fans critiquent en effet la direction prise qui s’éloigne librement du livre, notamment pour certains personnages clés et leurs motivations. « On ne dirait pas le final d'une saison. Il aurait fallu un 11e épisode pour bien finaliser le tout », « On repart sur les catastrophes de la saison 8 de GOT ! Ils ont changé toute la personnalité des persos » peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux.

En revanche, d’autres internautes semblent avoir particulièrement apprécié l’épisode 10 de House of the Dragon. « Pour être honnête, du point de vue de ceux qui n’ont pas lu le livre, cet épisode est un 10/10. Pour les autres par contre, la série effectue un virage à 180 degré par rapport au livre », contraste une autre personne. Encore une fois, le meilleur moyen de se faire un avis est encore de le regarder soi-même. On rappelle que l’épisode 10 de House of the Dragon sera officiellement disponible sur OCS ce lundi 24 octobre à partir de 3 heures du matin.