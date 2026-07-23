C’est décidément la journée des mises à jour aujourd’hui. La PS5 est discrètement passée en version 26.05-13.60.00 grâce à un patch améliorant surtout l'ergonomie de certains écrans et la lecture des messages. C’est maintenant au tour de Horizon Zero Dawn Remastered de recevoir une nouvelle mise à jour. Une update qui elle aussi n’apporte pas grand-chose sur le papier et ajoute essentiellement une fonctionnalité que peu de joueurs utiliseront. Du moins jusqu’à l’arrivée de la présumée PS6 Portable.

Horizon Zero Dawn Remastered passe en version 1.09

Horizon Zero Dawn Remastered passe donc en version 1.09 sur PS5. Une mise à jour elle aussi routinière, puisqu’elle ajoute surtout la compatibilité avec le mode Économie d’énergie de la console. Introduite il y a quelques temps par PlayStation, cette option permet pour rappel aux jeux compatibles de fonctionner avec des paramètres graphiques revus à la baisse, afin de réduire la consommation énergétique de la console. Un paramètre qui, sur le papier, est supposé vous aider à alléger un peu votre facture, mais dont l’usage reste encore confidentiel, la communauté portant une attention particulière aux graphismes et aux performances maximales. Cela n’empêche pas Horizon Zero Dawn Remastered de rejoindre le cercle très fermé des jeux à proposer cette option sur PS5. On y retrouve déjà God of War Ragnarok, Demon’s Souls, Death Stranding 2, Ghost of Yotei ou encore Death Stranding Director’s Cut.

Une mise à jour qui prépare l'arrivée de la PS6 Portable ?

Rien de particulièrement excitant en apparence donc, mais cette mise à jour 1.09 d'Horizon Zero Dawn Remastered est fatalement associée aux rumeurs autour de la PS6 Portable. Il se murmure en effet, par le biais d’insiders hardware à la fiabilité avérée, que Sony préparerait une console portable capable de faire tourner nativement les jeux PS5, à l’inverse du PS Portal qui nécessite impérativement de passer par le cloud gaming. Le mode Économie d’énergie servait alors à adapter progressivement les jeux PS5 à un matériel moins puissant, en abaissant automatiquement certaines exigences techniques.

En d’autres termes, ce serait un moyen de préparer discrètement un futur catalogue compatible avec une éventuelle PS6 Portable lors de sa potentielle sortie d’ici 2028. Tout ceci n’est, pour l’instant, que de l’ordre de la rumeur et parfois de la spéculation. Il faudra donc patienter avant de découvrir si cette mise à jour 1.09 d’Horizon Zero Dawn Remastered aura à l’avenir une utilité plus importante. D’ici là, le patch est maintenant disponible au téléchargement.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faudra cependant au préalable activer l’option directement depuis les paramètres de la PS5. Notez qu’il faudra cependant mettre à jour Horizon Zero Dawn Remastered afin que le soit compatible avec. Voici donc la marche à suivre pour en profiter :

Se rendre dans Paramètres > Système

Sélectionner Économie d'Énergie, puis « Économie d'Énergie pour les jeux »

Activer la fonctionnalité et sélectionner les jeux qui l'utiliseront

Quels sont les autres jeux compatibles avec le mode Économie d’Énergie de la PS5 ?

Bubsy 4D

Days Gone Remastered

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding Director's Cut

Demon's Souls

Ghost of Yotei

God of War Ragnarok

Horizon Zero Dawn Remastered

Myst

Riven

Source : PlayStation