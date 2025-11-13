C'est une réalité, un nouveau jeu Horizon a été annoncé et il sera certainement l'un des plus ambitieux. Les rumeurs avaient visiblement raison sur toute la ligne puisque la franchise s'émancipe de son héroïne iconique pour se tourner vers le multijoueur avec à sa tête un studio qui connaît très bien son dossier. Malgré tout, il y a une très mauvaise nouvelle qui risque de faire grincer des dents les joueurs PlayStation.

Le nouveau gros jeu Horizon enfin annoncé

Horizon Zero Dawn semble bien loin. Lancé en 2017 en exclusivité sur PS4, le jeu de Guerrilla Games (Killzone) nous présentait une héroïne charismatique et un univers des plus prenants. Un futur post-apocalyptique où les machines dominent et où les humains survivent. Désormais, le jeu est devenu une licence juteuse que l'on commence d'ores et déjà à presser pour en extraire tout le jus. Un jeu VR, un spin-off LEGO… c'est désormais un MMORPG, jeu massivement multijoueur, qui arrive : Horizon Steel Frontiers, chapeauté par NCSoft, éditeur réputé et habitué dans le secteur pour des jeux comme Guild Wars, AION, Lineage ou encore Blade and Soul.

On peut dire que la boîte a de l'expérience dans le domaine et beaucoup de ressources, de quoi rassurer les fans.

Un jeu très ambitieux et totalement gratuit

Horizon Steel Frontiers vous proposera d'incarner un personnage créé de toutes pièces que vous pourrez personnaliser à votre guise, que ce soit en termes de cosmétiques ou de gameplay. Le jeu se déroule dans les Terres mortes, une nouvelle zone inspirée de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Un monde que vous partagerez donc avec pléthore d'autres joueurs du monde entier avec qui vous pourrez collaborer pour affronter les plus grandes menaces lors de raids et de combats à grande échelle. Il sera aussi possible de combattre entre joueurs lors de sessions de JcJ (PvP) pour le monopole de précieuses ressources.

Le gameplay, quant à lui, semble très proche des jeux Horizon précédents, bien que les combats semblent plus dynamiques et peut-être moins percutants, tandis que les armes seront certainement plus nombreuses. Il sera en revanche toujours question d'affronter de grosses machines en les dépeçant, mais aussi d'explorer le monde qui nous entoure. Horizon Steel Frontiers semble en tout cas respectueux de l'œuvre originelle, quand bien même le design des personnages semble d'office bien plus proche des productions asiatiques qu'occidentales (pas étonnant connaissant NCSoft).

Une immense déception pour des milliers de fans

Si tout semble être plutôt rassurant sur le papier, une nouvelle va venir ternir l'annonce et risque de faire grincer des dents. Horizon Steel Frontiers n'a pas encore de date de sortie, mais une chose est sûre : il ne sortira pas sur PS5 pour le moment. Vous lisez bien, le prochain jeu Horizon ne sera pas disponible d'office sur PlayStation, marque qui a littéralement vu naître la licence. À la place, Horizon Steel Frontiers sortira sur PC et mobile. Le jeu sera totalement gratuit et comportera certainement son lot de microtransactions comme tous les free-to-play du genre.

Source : NCSoft