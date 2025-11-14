Après avoir fait l’objet de multiples rumeurs ces dernières années, l’annonce est finalement tombée hier : oui, Horizon Zero Dawn va bien avoir droit à un MMORPG développé par NCSoft. Malheureusement, ce qui devait alors être un grand moment pour PlayStation tend quelque peu à refroidir les fans. Car les images présentées par le studio ont beau donner envie aux joueurs, le fait que le titre, baptisé Horizon Steel Frontiers, ne sorte pas sur PS5 représente déjà un sacré frein. Et les récentes déclarations de ses créateurs sur l’IA générative n’aident assurément pas.

Horizon Steel Frontiers aura largement recours à l’IA

En effet, si l’utilisation de l’IA tend de plus en plus à se démocratiser au sein de nombreuses compagnies, une grande partie des joueurs reste fermement déterminée à s’opposer à tous les titres y ayant ouvertement recours. Et il s’avère qu’Horizon Steel Frontiers en fera partie, comme a pu le confirmer NCSoft lors d’une interview pour le média coréen Ruliweb. « Nous testons et bénéficions d’une assistance interne grâce à des collaborations sur les PNJ et le système de combat » explique notamment le studio.

« Étant un A-RPG, nous ne jouons pas avec un grand nombre de joueurs, mais nous déterminons le nombre optimal [qu’Horizon Steel Frontiers] requiert et nous recevons de l’aide sur différents aspects. En interne, nous utilisons également l’IA pour la production, du codage à la direction artistique », concède alors NCSoft. « Son adoption se généralise dans le secteur, et je pense que ces technologies deviendront progressivement plus répandues ».

« L’équipe de développement d’Horizon Steel Frontiers est d’ailleurs la plus enthousiaste à l’idée d’utiliser l’IA. Nous l’utilisons largement, et vous constaterez que tous les jeux sortis après Aion 2 auront un recours accru à l’IA ». Autant dire que cela risque de faire grincer bien des dents donc, même si un titre comme ARC Raiders a récemment prouvé qu’il était possible de trouver le succès malgré l’usage de l’IA. Reste maintenant à savoir comment cela se traduira dans Horizon Steel Frontiers, qui reste pour l’heure loin de gagner des points auprès des fans d'Horizon Zero Dawn...

Source : Ruliweb