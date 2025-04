Les chiffres de vente n'ont pas été actualisés, mais Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, ainsi que les extensions respectives, ont permis de offrir à PlayStation l'un de ses plus gros succès de tous les temps. En effet, il s'est vendu plus de 32,7 millions d'unités, tous jeux confondus. Pour une franchise qui est né en 2017, c'est un joli carton qui a propulsé la franchise de Guerrilla Games dans la cour des grands. Et la saga va donc avoir un traitement à la hauteur de sa popularité, comme Uncharted, The Last of Us... On a des nouvelles de ce projet qui divise beaucoup.

Du petit écran au grand écran pour Horizon Zero Dawn

Après le succès des premières aventures d'Aloy, Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games ont confirmé avoir des plans à très long terme. En jeux vidéo, on sait déjà qu'il y aura un titre solo Horizon 3 ainsi qu'un multijoueur qui n'est pas le MMO annulé de NCsoft (Guild Wars).

En plus de ces jeux, Aloy fera ses premiers pas au cinéma avec un film Horizon Zero Dawn. Un long-métrage qui marchera ainsi sur les traces des autres adaptations de PlayStation Productions et de Sony Pictures à l'image de Gran Turismo, Uncharted ou encore du futur Until Dawn : La mort sans fin. À la base, l'histoire d'Horizon Zero Dawn et ses personnages auraient dû revenir sur le petit écran à travers une série live-action Netflix, mais le projet a pris l'eau.

La série Netflix Horizon 2074 a été annulée. D'après le média Rolling Stone, le showrunner Steve Blackman (Umbrella Academy) aurait eu un comportement manipulateur et toxique. Dans une interview pour Variety, Asad Qizilbash, patron de PlayStation Productions, a invoqué des différends créatifs. « Cela ne se passait pas comme nous le souhaitions d'un point de vue créatif ». Le film Horizon Zero Dawn était donc visiblement une meilleure solution, sauf pour certains internautes qui s'étaient empressés de détruire le long-métrage, en se prenant notamment à l'héroïne de la licence avec des visuels bien graveleux, avant même que le projet ne commence son tournage.

Source : Variety.