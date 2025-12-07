Horizon Zero Dawn n’a jamais semblé aussi moderne. Une nouvelle vidéo en 8K est tout simplement sublime et elle en met plein les yeux. De quoi donner envie de se replonger dans l'aventure.

Horizon Zero Dawn retrouve une seconde jeunesse. La nouvelle démonstration publiée par Digital Dreams montre à quel point le jeu de Guerrilla peut encore surprendre en 2025. Capturée en 8K, portée par une RTX 5090 et soutenue par une combinaison de mods avancés, cette version redéfinit presque la manière dont on regarde le jeu. L’objectif n’est pas simplement de lisser l’image, Digital Dreams transforme chaque scène. Le résultat est spectaculaire et rappelle à quel point le monde d’Aloy peut être immersif lorsqu’on pousse la technique au maximum.

Une ambiance visuelle totalement réinventée pour Horizon

Ce qui frappe immédiatement, c’est la densité visuelle. Le preset Beyond All Limits utilisé ici ne se contente pas d’ajouter un filtre. Il revisite la lumière, apporte de la profondeur aux paysages et renforce la composition des scènes. Horizon Zero Dawn prend alors des airs de démo technologique, presque photoréaliste. Les vastes environnements naturels gagnent en relief. Les contrastes deviennent plus subtils. Les reflets et la luminosité semblent réagir de manière plus naturelle. Même les joueurs habitués aux mods PC reconnaissent que le travail accompli ici dépasse largement une simple optimisation. Plusieurs utilisateurs soulignent également l’excellent rendu du champ de vision, notamment sur écran ultra-large, où la vidéo de Horizon Zero Dawn devient presque cinématographique.

Une caméra libre qui change tout

L’utilisation du mod caméra extrême d’Otis_Inf donne une nouvelle dimension à la vidéo. Digital Dreams l’utilise pour transformer ce showcase en promenade contemplative dans Horizon. La caméra se pose, observe, glisse entre les ruines et les forêts, révélant des détails rarement visibles en plein combat. Certains commentateurs s’amusent du fait que « ça marche beaucoup ». Mais ce rythme volontaire permet justement de savourer chaque texture, chaque rayon de lumière, chaque mouvement du décor. Et dans ce contexte, Horizon Zero Dawn semble presque être un jeu différent.

Source : Digital Dreams