Fort du succès de la licence et de ses quelque 40 millions de ventes, PlayStation va décliner la série Horizon dans des nouveaux jeux. L’un d’eux a malheureusement annoncé une (petite) mauvaise nouvelle.

Pendant que les joueurs attendent patiemment des nouvelles d’un éventuel Horizon 3, la licence de Guerrilla Games continue son expansion au-delà des aventures d’Aloy, notamment avec des ambitions davantage orientées vers les jeux-service, la grande stratégie de PlayStation ces dernières années. Le studio néerlandais prépare son propre regard sur le genre avec Horizon Hunters Gathering, un jeu d'action coopératif qui se laissera à nouveau approcher prochainement à l’occasion d’une phase de beta test. Mais c'est un projet encore plus ambitieux, qui vient de subir un contretemps.

Le MMORPG d'Horizon repoussé

NCSoft a en effet confirmé le report de Horizon Steel Frontiers, son MMORPG basé sur l’univers de la franchise populaire de PlayStation. Initialement attendu courant 2026, le jeu ne sortira finalement pas avant le premier semestre 2027, soit au plus tard en juin 2027. Une annonce faite discrètement lors d’une présentation destinée aux investisseurs, sans la moindre explication sur ce qui a motivé cette décision.

Le studio sud-coréen aura sans doute besoin de plus de temps pour peaufiner son jeu, sur lequel Sony semble beaucoup miser pour populariser sa licence en dehors de l’Occident. Fruit d’une collaboration stratégique entre les deux géants, Horizon Steel Frontiers ne s’est d’ailleurs toujours pas laissé approcher au travers d’une phase de test ouverte ou fermée, contrairement à Hunters Gathering, la proposition plus mesurée et coopérative de Guerrilla Games.

Bande-annonce en anglais

C'est quoi Steel Frontiers ?

Présenté officiellement en novembre 2025, Horizon Steel Frontiers abandonnera ainsi la formule solo traditionnelle de la série au profit d’une expérience massivement multijoueur, centrée sur la chasse aux machines géantes. NCSoft promet notamment des affrontements techniques, reprenant les fondamentaux de la licence en y apportant « des éléments de gameplay originaux et uniques ». Parmi les rares exemples avancés, la possibilité d’utiliser le grappin pour grimper sur les machines après avoir détruit certaines parties de leur blindage.

Horizon Steel Frontiers abandonnera également le moteur Decima de Guerrilla Games au profit de l’Unreal Engine 5. Le ténor du MMORPG affirme toutefois avoir travaillé en étroite collaboration avec les créateurs de la licence afin de préserver l’identité visuelle de la franchise, tout en l’adaptant aux contraintes d’un jeu pensé pour être jouable sur PC, iOS et Android. Car c’est là l’une des plus grandes inconnues d’Horizon Steel Frontiers : une éventuelle sortie sur PS5. Pour l’instant, aucune version console n’a été officialisée, au grand dam des joueurs PlayStation.

Source : NCSoft