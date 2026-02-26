Le prochain chapitre de la saga Horizon s'écrira très bientôt, et vous pouvez déjà jouer gratuitement à ce nouvel épisode dès ce week-end. On vous explique comment.

Il y a un peu plus d'un mois, Guerilla Games et PlayStation faisaient une annonce qui avait de quoi ravir les fans de la série Horizon. Le prochain épisode avait officiellement un nom : Horizon Hunters Gathering. Le studio souhaite écrire une nouvelle page pour la saga, un peu éloignée des épisodes traditionnels. Après une présentation vidéo d'une dizaine de minutes, on apprend aujourd'hui une très bonne nouvelle. Il sera en effet possible de l'essayer dès ce week-end, du moins pour quelques joueurs chanceux. On vous explique comment procéder.

Horizon Hunters Gathering est jouable gratuitement ce week-end

Si vous aviez raté l'annonce officielle le mois dernier, il faut garder à l'esprit que Horizon Hunters Gathering n'est pas un épisode traditionnel. C'est un jeu d'action coopératif, qui met en avant des mécaniques très orientées multijoueur et une équipe de Chasseurs qui doivent unir leurs forces. La formule semble être inspirée de Helldivers 2 d'un côté, mais aussi du genre des roguelites. Plusieurs pouvoirs aléatoires et plusieurs classes seront disponibles.

Mais le projet Hunters Gathering part aussi de la volonté de Guerilla Games de raconter une autre histoire. Le jeu introduira de nouveaux personnages, des menaces et ennemis inédits, ainsi qu'une narration évolutive. Le récit sera en effet développé de façon continue après la sortie du jeu, dans une forme live service au fil des événements organisés. Et entre les missions, les joueurs se retrouveront au sein du Hunters Gathering (malin, c'est le nom du jeu) pour se reposer et se préparer aux parties suivantes.

Présentation vidéo originale du jeu, en anglais

Horizon Hunters Gathering est donc un projet assez curieux. Enfin du moins, un jeu qui ne s'adressera pas à tout le monde. Beaucoup plus rejouable qu'un épisode classique, il est pensé pour durer des années et se mettre à jour régulièrement. Et si vous voulez l'essayer ce week-end, c'est déjà possible. Guerilla Games vient en effet d'annoncer le déploiement d'une phase de test fermé à petite échelle. Ce serait donc l'occasion de tester les mécaniques du jeu en conditions réelles, avant une sortie complète plus tard cette année.

Cette phase de test fermé est réservée à quelques heureux élus sur PlayStation 5 et PC. Il faut s'inscrire gratuitement au programme de bêta PlayStation, et croiser les doigts pour être sélectionné. Le jeu complet proposera d'ailleurs du crossplay entre la PS5 et le PC.